Javi López, Berrocal y Pedro Vázquez, únicas bajas contra el Internacional

El Pontevedra disputa mañana, a las 20.30 horas en Pasarón, su primer partido del año 2020 y el último de la primera vuelta de competición de esta temporada contra el Internacional de Madrid. Según apuntó Carlos Pouso, es "un equipo muy alegre. Es de los más goleadores, pero también de los más goleados".

El técnico granate comentó que "cambia poco de jugar en casa a fuera, se adaptan bien a los campos de hierba natural. Me parece un buen equipo, que tiene las ideas claras, trabaja bien el aspecto defensivo y en ataque es muy versátil, tiene gente con calidad y velocidad por fuera y Rufo y Rubén Ramos son de los mejores puntas y mediapuntas de la categoría, llevan diez y siete goles", respectivamente.

Pouso considera que la derrota contra el San Sebastián de los Reyes antes del parón (4-1) "ha quedado atrás. Todos pasaremos por el diván. Pero tampoco hemos podido ir todavía a Pasarón. Entre mañana (por hoy) y pasado (por mañana) miraremos algunos errores que hemos cometido, esas cosas no se pueden dejar pasar". En este sentido, el técnico apuntó que "es más fácil corregir cuando se pierde, porque parece que cuando se gana no se han cometido errores. Hasta ahora habíamos cometido errores, pero habíamos ganado; ahora nos han costado una derrota, entonces el futbolista siempre es más receptivo, es muy responsable y sabe que ha cometido errores y recordárselo no suele venir mal".

En un análisis rápido, Pouso considera que "en el concepto del juego no creo que ellos estuvieran mucho mejor que nosotros, pero cuando un marcador dice 4-1 es evidente que en las áreas has estado fatal. Aunque hay mucha gente a la que le gusta hablar del dominio en el centro del campo, en las bandas, de la iniciativa, esas cosas son solo para llegar a un camino que es dominar las áreas; en el fútbol no gana el que domina el mediocampo ni las bandas, gana el que domina las áreas".

El equipo regresó al trabajo esta semana tras el parón de Navidad y el míster vasco comentó que los futbolistas han vuelto en buenas condiciones. "Hay lo típico que cuando se descansa una semana hay más molestias de las habituales, pero sin importancia y, si no hay ninguna desgracia, el domingo estaremos todos menos Javi López y Berrocal y el sancionado Pedro Vázquez". Pouso recordó que estas "son semanas un poquito raras, porque son fiestas familiares, pero esta desventaja la vamos a sufrir todos, es habitual en estas fechas".