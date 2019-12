Una portería con mucho futuro

Las mayores de la portería rojilla, Silvia Aguete y Caridad, respaldan a la portera del cadete, Iria Varela, en su estreno entrenando con la selección española. Las del primer equipo aconsejan a la pequeña para que aproveche este tipo de experiencias y le advierten sobre lo sacrificado que este deporte, pero lo mucho que se disfruta con él a la vez. La cadete trae nuevos conocimientos de los días con la selección que pondrá en práctica con el Poio Pescamar. La portería del equipo rojillo está más que asegurada en el presente y en el futuro con las estrellas de la española.

Las del Poio Pescamar han acabado el año de la mejor manera posible, asegurándose el cuarto puesto de play off. Terminan un año cargado de éxitos, entre ellos las convocatorias constantes de la Selección española al equipo rojillo, la última de ellas ha sido la de Iria Varela, del cadete. Silvia Aguete y Caridad García defenderán la portería española en enero en Portugal. y han arropado a la pequeña en su estreno y la aconsejan en su carrera con la selección, con la que la cadete, estuvo concentrada en Las Rozas para realizar entrenamientos.

"Creo que la primera vez es la más bonita de todas. Verte por primera vez vestida con la equipación de la selección española, toda la puesta en escena, escuchar el himno. La primera vez es inolvidable" recuerda Silvia. Para Caridad fue muy similar, "desde pequeña soñaba con eso, y verte ahí, con los nervios no te lo crees, lo vives en primera persona pero no te lo terminas de creer y luego cada vez que te llaman es como la primera vez". Por eso cuando el entrenador le dio la noticia a Iria Varela, tampoco se lo creía. "Al principio no era demasiado consciente, pero al momento de llegar allí pensé está pasando", recuerda la portera de 14 años.

El consejo de las mayores fue claro: que lo disfrutara y aprendiera. Y la cadete se lo tomó a pecho y explica que trae de Madrid "pequeñas cosas que nunca había trabajado. Una manera de trabajar diferente, y cosas para trabajar y perfeccionar aquí con más tiempo". Explica que no se ve jugando con la selección el día de mañana y lo ve posible solo "en mis sueños", pero sin embargo cada día se acerca más a ello".

Lo que está claro es que la portería del Poio Pescamar es sólida y está asegurada para el futuro. "Este año con la llegada de Caridad se reforzó mucho más la portería y en ese sentido el Poio Pescamar es un equipo privilegiado de tener una portería tan cubierta con Caridad y con Iria para lo que venga en n futuro", resume Silvia

Una situación que hace que las porteras del primer equipo mejoren constantemente. "Es difícil tener una portería tan igualada y disputada todas las semanas, al final le da mucha calidad y es muy bonito verlo porque es difícil ver equipos en los que la competencia sea tan buena, es muy sana, nos llevamos muy bien y lo disfrutamos cada semana"

Silvia reflexiona sobre la selección y admite que "es muy fácil que hoy estés y mañana no. No me preocupa. Intento dar mi nivel en mi equipo. Si luego tengo la oportunidad de ir o no. Yo me preocupo por mi rendimiento, por encontrarme bien, que las lesiones me respeten. Si luego tengo el premio de ir a la selección, perfecto".

Las rojillas miran ya a la vuelta de las vacaciones y al 2020 le piden "que siga siendo igual que el año que finalizamos, que sigamos teniendo esa regularidad y que por qué no seguir en esa cuarta plaza y disputar los play off y seguir en la competición", aventura Caridad.

Las porteras miran a las nuevas generaciones, como Iria y les animan a seguir con la exigencia que este deporte conlleva. "Todo depende de lo que te guste este deporte. A nosotras nos apasiona y le dedicamos todo el tiempo que podemos y más. Entrenamos por las tardes, pero al final le dedicas todo el día, a la hora de alimentarte de cuidarte. Nuestra vida está envuelta en el deporte y es sacrificado en muchos aspectos. . A nosotras nos apasiona y no nos supone un esfuerzo dedicarnos a él, viajar y demás". Iria Varela va por el mismo camino, reconoce que ni siquiera tiene ganas de descansar en estas vacaciones de la temporada: "Por mí como si no paramos. Para mí es una forma de desconectar de todo, de los estudios. Me encanta jugar, es una sensación increíble", sentencia.