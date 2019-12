Los opositores entran en el consejo

Era inevitable que el grupo opositor a Lupe Murillo entrara en el consejo de administración del Pontevedra CF SAD. Ocho de los diez consejeros tenían que renovar su puesto y el grupo opositor ejerció el derecho que le otorgan sus acciones a tener una representación de tres consejeros en él. Estos son José Luis Tilve, representante de Luis y Manuel Abal a través de las empresas Mañomar, Marobal e Inversiones y gestiones alimenticias S.L.; José Luis Uhía "Piscis", exjugador de club y exentrenador del Pontevedra B; y José Manuel Fernández, en representación del expresidente Mauricio Rodríguez Boullosa, que ya forman parte del nuevo consejo de administración.

Por otro lado se despiden de él para que sea posible esta entrada Pablo Galván, Alberto Argibay y José Antonio Millán. Renuevan su puesto tras cinco años Roberto Feáns, Ricardo Tilve, Manuel Ruibal, Juan Abal y Enrique Mariño. Los tres nuevos consejeros representan al 34.55% de las acciones, que son un total de 321.856.

La entrada de los nuevos consejeros llegó con una advertencia de la presidenta: "Este es el mejor consejo de administración que ha habido en el Pontevedra CF en los últimos 20 años. Cuando llegaron los consejeros estaba casi en quiebra. El Pontevedra desaparecía y ellos estaban dentro para aportar, para intentar salvar. Espero que los nuevos aporten más desde dentro que lo que hacen desde fuera. Si no van a aportar nada se les ignorará. No voy a consentir ni una sola filtración, no voy a aguantar nada que se haga en contra del Pontevedra porque los voy a denunciar", sentenció Lupe Murillo, resaltando el trabajo realizado por el consejo hasta ahora.

La junta se llevó a cabo 99 accionistas en representación a 931.634 títulos (un 87,20%). La junta vivió muchos momentos de tensión con votos constantes en contra o abstenciones del grupo opositor. El momento de más tirantez fue cuando se trató la sanción que recibió el club por parte de la Seguridad Social, de la que la sanción de 69.000 euros está recurrida y la de 75.000 anulada. Lupe Murillo también les recordó que es la accionista individual con más acciones y además representa a la mayoría de empresas de la ciudad y al exgranate Charles, lo que son 572.444 acciones.

En los cinco años que ha estado este consejo dirigiendo el club ha dado beneficios y ha disminuido la deuda en más de 500.000 euros, siendo actualmente de 1.150.493, 27 euros. Además el club obtuvo unos ingresos extraordinarios de más de 83.000 euros por la cesión de los contratos de Dario Flores, Jorge Carrillo y David Castro. El presupuesto estimado para esta temporada es de 1.395.400 euros, algo más de 100.000 euros que el de la pasada temporada.