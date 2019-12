El Peixe Galego vuelve a caer

El Peixe Galego despide el año con mal sabor de boca. Tras la victoria del pasado fin de semana ante el Castelló, la segunda de la temporada, parecía posible un resurgir del equipo que no está teniendo un comienzo fácil en la LEB Oro, pero no pudo ser.

A pocos segundos del comienzo del partido se estrenaba en el marcador el Liberbank Oviedo que vendría a predecir lo que sería el primer cuarto y el partido. Un dominio total de los asturianos que hacia la mitad del primer tiempo ya fijaba un 4-10. Aunque los de Marín iban rehaciéndose los del Oviedo mostraron un mejor juego y acierto y acabaron en un 13-22.

Diferente comenzaría el segundo cuarto en el que el Peixe comenzaba anotando un tiro libre y fallando otro. Los de Marín iban levantándose a medida que avanzaba el reloj, se supo superior y lo fue, y aunque el Oviedo apretara hacia el final se hizo con el segundo cuarto.

El sueño de lograr la tercera victoria de la temporada se difuminó ya en el tercer cuarto, parecía que los de Marín bajaran los brazos, no supieron leer el partido y sentenciaron un 6-21 que cantaba ya la derrota. Lo intentó en el último juego. Pero por mucho que volvió a la cancha con más fuerza, acertando los tiros y ganándole espacio al rival, el Oviedo no se quedó con los brazos cruzados y no cedió en el último cuarto que hacía perder a los de Marín con una diferencia de 20 puntos.