Semana de vacaciones sin premio

El Pontevedra inicia hoy una semana de vacaciones con mal sabor de boca. Más allá de la posibilidad de comenzar las navidades en el cuarto puesto de ascenso, y más allá de ser ganado por goleada ante el colista del grupo, duele ver el Pontevedra que se vio el pasado domingo en el campo de Matapiñonera.

Un equipo perdido, que no materializa, lento, sin profundidad y sin la verticalidad a la que nos tiene acostumbrados Pouso. A pesar de que los granates salieron al césped a ganar, tras el primer gol del San Sebastián de los Reyes, parecía que se volvía a ver a ese Pontevedra que se apaga fuera de Pasarón, en lugar de a esa fiera que últimamente no sabía lo que era perder.

defensa ausente

La goleada del Sanse podría haber sido mucho mayor ante una defensa frágil. El Pontevedra volvía a mostrar su punto débil y si no fuera por las intervenciones de Edu Sousa la lluvia de goles habría sido mucho peor. Un partido para olvidar, pero para tomar nota. La zaga granate no fue capaz de parar los ataques del Sanse y parece obvio que sobre el césped se echó de menos a Churre. Campillo intentó sustituirlo y sufrió. Víctor Vázquez es un pilar fundamental del equipo, pero el Pontevedra no se puede permitir hundirse sin él, y sobre ello tocara trabajar a la vuelta de las vacaciones.

Tirando del equipo

Quien más dio la cara por el equipo el domingo fue Romay. El granate se ofreció bajando su posición y con orgullo intentó tirar de los suyos. Tuvo una clarísima ocasión nada más comenzar el partido pero su remate se fue a estrellar al travesaño y poco más se pudo hacer. Sin embargo la pantera del equipo, Adighibe, podría haber dado mucho más, como ha hecho en los últimos partidos. El delantero nigeriano tuvo dos claras ocasiones de gol que desaprovechó

"no hemos estado bien"

No ponía excusas Carlos Pouso tras la imagen del equipo granate en Madrid. "No hemos estado bien. No hay que poner paños calientes. No ha sido nuestro mejor día, nos han superado con una marcha más. Es cierto que hemos tenido la primera ocasión del partido, pero hemos entrado en su ritmo pausado de no dar pases en profundidad, de no desmarcarse y nos han penalizado con errores no forzados y sobre todo con un mal movimiento de balón, muy lento, muy espeso y con poca verticalidad", reconocía el entrenador.

Aún así le quita hierro al asunto y espera que "es mejor perder un día 4-0 que cuatro días 1-0".

Sobre la línea defensiva Carlos Pouso no quiso particularizar en nadie. El primero que ha estado mal he sido yo y no voy a entrar. Somos uno cuando ganamos, pero no podemos ser 17 cuando perdemos. Lo asumimos. No se lo he dicho a ellos en el vestuario por lo que no lo voy a decir aquí. Ya lo veremos más adelante e intentaremos corregir lo que hemos hecho mal que son bastantes cosas".

El colista más fuerte

El colista del grupo venía levantándose de su mala racha y así lo demostró en el partido de Copa del Rey ante el Córdoba. Pouso lo advirtió durante la semana y tras el partido dijo no haberse sorprendido con la actuación del cuadro madrileños. "Se les han ido partidos haciendo más cosas que hoy. Les he visto partidos que no han estado certeros, pero para mí el Sanse es un equipo que partía con vitola de favorito para play-off. Por circunstancias está ahí, pero nosotros no preparamos los partidos según la clasificación del rival. Eso lo tengo claro, nos han dado sopas con honda".

a las puertas del play off

Tras el partido del Sanse todo parece gris, pero el equipo de Pouso viene haciendo las cosas bien, y aunque no haya entrado en los puestos de ascenso, el buen trabajo está ahí. A dos puntos del cuarto puesto, permanece quinto con 27 goles a favor y 28 en contra. Un muy buen puesto para un equipo que estuvo rozando los puesto de descenso hace escasos meses, a principio de temporada.