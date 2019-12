El Pontevedra se hunde ante el colista

El Pontevedra no pudo acabar de peor forma el 2019 sucumbiendo por 4-1 ante el San Sebastián de los Reyes. El colista de la clasificación fue totalmente superior a unos granates que estuvieron a merced de los madrileños. Tras una primera parte horrible en la que el Sanse se adelantó hasta en dos ocasiones, en la segunda parecía que los de Pouso querían por lo menos empatar, pero el tempranero tercer gol dio al traste dicha esperanza. Sólo el gol de Jaouad en los últimos minutos maquilló el resultado final.

Con la intención de acabar el año en puestos de play-off se presentaba el Pontevedra en San Sebastián de los Reyes. Para ello, debía de vencer al colista y esperar el tropiezo del Rayo Majadahonda ante el Coruxo. La trayectoria del Pontevedra desde la llegada de Pouso es ascendente como demuestran las dos últimas victorias. Para este encuentro no podía contar con la actuación de Churre por sanción, ni con Berrocal, lesionado.

El partido comenzó con un protagonista poco habitual, el fuerte viento. Las rachas de viento no asustaron a un Pontevedra que salió decidido a por la victoria. En el minuto 2, Romay estrellaba en el larguero un fuerte chut desde la frontal tras una gran jugada de Nacho López por la banda derecha. También pudo marcar el Sanse por mediación de Joel Rodríguez, pero no se esperaba el balón tras un gran centro de Julio Delgado. En el minuto 6, el mismo Joel Rodríguez no perdonó e hizo el primero de la mañana. El delantero centro cabeceó a la red un preciso pase de Pipe Sáez ante la media salida de Edu Sousa que estaba descolocado en su área. Jarro de agua fría para los de la Boa Vila que debían de remar para sacar algo positivo. Los madrileños espoleados con el gol dominaban el encuentro ante un Pontevedra que llegaba tarde a la presión y no era capaz de robar. Pouso no dejaba de llamar jugadores a la banda para rectificar posiciones en el campo. Pero no había manera. En el minuto 17 el Sanse ampliaba su ventaja. Raúl Hernández hacía un traje a Jaouad en banda derecha y sin ángulo batía a Edu Sousa bajo las piernas. Golazo que dejaba muy tocado a un Pontevedra que no se estaba enterando del partido. Con el marcador muy adverso, los del Lérez tiraron de orgullo e intentaron presionar más arriba dificultando las transiciones de los franjirojos. Esta subida de líneas llevaba consigo espacios a la espalda de los centrales granates. En el minuto 29 Adighibe pudo recortar distancias. Luchó un balón con fe, pero su remate lo sacó Irureta bajo palos. Pequeño brote verde en una primera parte bastante gris. Los últimos minutos de la primera parte fueron de auténtica locura. Corría el minuto 37 cuando Álvaro Quijeiro se plantaba sólo ante Edu Sousa en el enésimo fallo de la zaga granate. El bravo meta gallego sacó una mano espectacular evitando el 3-0. En esa misma jugada, el Pontevedra hilaba una rápida contra que dejaba a Adighibe mano a mano ante Irureta que también realizaba una intervención de mérito evitando el 2-1. En resumen, primera parte para olvidar.

Carlos Pouso debió de dar una buena reprimenda a los suyos tras el paso por los vestuarios. En los dos primeros minutos de la reanudación, primero Romay y posteriormente Pedro Vázquez tuvieron la oportunidad de acercar a los granates en el marcador pero no estuvieron acertados, ni la defensa acompañaba. En el minuto 48, Julio Delgado pudo haber ampliado la diferencia ante una zaga pontevedresa muy pasiva. Gracias a la buena actuación de Edu no ocurrió. Pero el meta gallego no puede parar todo lo que conceden sus compañeros. En el minuto 51 llegó el tercero de los locales. Una jugada trenzada de los del Sanse llevaba el balón a banda izquierda, donde Pipe Sáez como un guante ponía el esférico en la cabeza de Fer Ruiz que, sin oposición, marcaba de cabeza el tercero. Ver para creer, el colista estaba dando un auténtico baño al Pontevedra. Los minutos pasaban y no se atisbaba reacción de los granates. Pouso movió el banquillo e hizo un cambio táctico, bajando la posición de Sana e incrustándole entre los dos centrales. Cuando un partido está perdido no hay que hacer la herida más grande y sobre todo no hay que perder efectivos para próximos entorchados. Pedro Vázquez perdió el oremus y realizó una falta fuera de lugar en el minuto 69 sobre Pipe Sáez lo que conllevó la expulsión. Si todo estaba gris se puso más negro en el minuto 77 cuando Raúl Hernández marcaba el cuarto cuando recibió un pase de Quijeiro. Los últimos minutos tan sólo nos trajeron el gol del honor del Pontevedra tras un remate del central Jaouad a la salida de un saque de esquina. Ahora toca descansar, olvidar este encuentro y esperar con ansias el partido contra el Internacional.