Choque con un colista que aprieta

El Pontevedra juega hoy el último partido del año y el penúltimo de la primera vuelta. Un encuentro, a las 12.00 horas en Matapiñonera, contra el UD San Sebastián, el colista del grupo que está empezando a despertar tras arrastrar una muy mala racha en los últimos meses.

"A mi no me gusta mirar la clasificación porque parece que al que va arriba no le puedes ganar y que el de abajo está asegurado", recuerda el entrenador granate, Carlos Pouso. Razón no le falta y más viendo los últimos resultados del colista madrileño.

Solo dos victorias acompañan al equipo de Josico esta temporada. Los madrileños han arrastrado una racha de ocho victorias, pero no se debe dar ningún partido por ganada antes de jugarlo, y menos cuando el rival comienza a despertar. Hace una semana el Sanse se enfrentaba al Internacional en un partido que iba ganando y que finalmente fue empate a tres en el minuto 90. Después de esto el pasado miércoles los madrileños le metían dos goles al Córdoba en el primer encuentro de Copa del Rey. Así que los granates no están en condiciones de confiarse, y aunque cuesta creer que Pouso no mire la clasificación, hace bien en poner la atención en los resultados.

Con todo ello un Pontevedra fuerte sale hoy al césped de Matapiñonera, un equipo que responde, que tiene gol, pero también un equipo que no supo dominar el juego en Pasarón en los 17 minutos de juego contra el Ibiza.

Los granates tienen hoy la oportunidad de irse de vacaciones con vistas al play off, según como se de la jornada en el grupo I. Y es que apenas un punto lo separan del cuarto puesto de ascenso, que ocupa ahora el Majadahonda, los granates cuentan con 28 puntos, los mismos que el Peña Deportiva.

Las bajas para Madrid del equipo de Pouso son las de Berrocal, lesionado del pubis en el partido contra el Rayo Majadahonda. El granate sufre una microrrotura fibrilar en el abductor y estará un par de semanas trabajando al margen. Tampoco podrá jugar Churre, que tiene que cumplir sanción.

Aunque el central es un jugador importante en el equipo granate y con mucha presencia en los últimos partidos, Pouso le resta peso a su falta. "Esta semana no está y no vamos a jugar con diez, saldrá otro compañero que lo hará igual de bien", aclara el entrenador granate.