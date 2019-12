Pouso sobre el mercado de invierno: "¿Hay algún equipo que no necesite refuerzos?"

El año va llegando a su fin y eso significa que el mercado de invierno está cada vez más cerca. El Pontevedra se encuentra en un buen momento tras una época de cambios, pero así podría estar barajando reforzar su plantilla y hacer cambios en el equipo.

En cuento a esto Carlos Pouso admite que "me ha llamado algún representante y le he dirigido a Feáns. No me he reunido ni con Roberto ni con Lupe", zanjaba refiriéndose al director deportivo y a la presidenta del club.

"Esto depende de dos partes, igual hay jugadores que quieren salir ellos porque no están cómodos o que tienen una oferta. Aquí puede venir el Madrid a por un jugador ¿Le vas a decir que no? Pues habrá que llegar a un arreglo, porque luego no tienes ni el dinero ni el jugador", explica Pouso a modo de ejemplo y recuerda que "cuando un jugador de verdad se quiere ir se va siempre".

En cuento a las fichas libres de las que dispone el club Pouso no deja nada claro. "¿Hay algún equipo que no necesite refuerzos? El Liverpool también está buscando refuerzos. Todo el mundo se refuerza en la medida de sus posibilidades", alienta el entrenador del equipo granate.

" Yo estoy enormemente satisfecho con lo que tengo y si hay que cambiar algo se cambiará. Pero no hay nada que no me haga estar centrado en la competición", sentencia centrado en el partido de este domingo y en los que vienen a la vuelta de las vacaciones.

"Hay una ficha libre por la lesión de Javi y una por sub23. Tengo 20 jugadores a día de hoy y me parecen suficientes. Llenar por llenar y gastar por gastar no va a suceder. Que entendemos que ahora alguien nos pudiese ayudar a mejorar, iríamos a por ello siempre que las condiciones económicas encajen", recuerda Pouso explicando que no son decisiones que dependan de él en exclusiva.

Por último el vizcaíno tiene presente que lleva poco tiempo en el club: " Yo no voy a venir aquí y decir que necesito ocho nuevos, se me caería la cara de vergüenza, ¿Entonces para qué me han traído a mí?", alega reivindicando que está contento con los jugadores que tiene.