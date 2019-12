Un ojo en el Sanse y otro en la Copa

El Pontevedra se enfrenta mañana a las 12.00 horas en el campo de Matapiñonera al San Sebastián de los Reyes. Los granates afrontan el último partido del año, y lo hacen además sabiendo cuál sería su posible rival en la Copa del Rey. Y es que ayer se realizó el sorteo del segundo encuentro de la competición copera. Los granates aún tienen que volver a jugar contra el Ibiza el 8 de enero, después de que se suspendiera el partido en Pasarón por el mal tiempo. De ganar al equipo mallorquín, los de Pouso tendrían que verse las caras con el Albacete Balompié.

El encuentro con el equipo de Segunda División se disputaría entre el 11 y 12 de enero. El Albacete Balompié venció 0-1 en la primera fase de la Copa ante el Tudelano, mientras en la liga acumula una racha de dos empates y una derrota que lo posicionan en el puesto número 12 de la tabla con 27 puntos, con un partido menos disputado. Aún con todo el entrenador granate decía no haber pensado en el rival aún "de entrada no estamos clasificados". Aún así reconocía que, a falta de los trasatlánticos, que aún no entran en este sorteo de la segunda fase, , "hay equipos de primera y segunda muy motivantes". Como ejemplo nombraba al Athletic Club, el Real Sociedad o el Betis "son muy golosos, son un caramelo. Parece que solo hay unos equipos grandes. No se qué más ganas puede haber para un equipo de Segunda B que medirse con un equipo de una categoría superior". Carlos Pouso calma las aguas y recuerda que aún hay que jugar contra el Ibiza, que ya es "una motivación suficiente, nos ganaron aquí, va por delante y es un equipazo". Además el técnico granate admite que "el Ibiza en ese rato se adaptó mejor al campo y estuvieron mejor", y prefiere seguir partido a partido.

Por ello los granates ahora solo tienen ojos para el próximo rival, el Sanse. Que sea el último de la tabla para Pouso no significa nada: "No miro la clasificación nunca. Analizo al rival independientemente de la clasificación", recuerda siguiendo en su línea. Por ello cree que no será un rival fácil. "El Sanse era un favorito para estar arriba, tiene plantilla e inversión para ello. En Copa ganó al Córdoba que es de los equipos con presupuesto más altos de la Segunda B", expone el granate.

Estado de Pasarón

La Oficina Técnica de Arquitectura del Concello ha remitido los trabajos de restauración de la zona de la cubierta del Estadio, afectada por la borrasca Elsa. La intervención que tendrá un coste de más de 30.000, euros comenzará asegurando los bordes de la cubierta. El concejal de Deportes, Tino Fernández, asegura que, una vez firmado el documento de autorización de la emergencia, la empresa "podrá iniciar las obras de reparación de manera inmediata". "Lo prioritario es asegurar la zona en la que salieron volando las planchas y retirar hierros o materiales que amenacen la seguridad de la gente. Una vez finalizados estos primeros trabajos, esperamos que con la mayor brevedad, se podrá abrir de nuevo al tránsito a calle Luis Otero", señala el edil del PSOE. En paralelo, el Ayuntamiento de Pontevedra solicitará las planchas necesarias para reponer las que fueron arrancadas por el temporal. Aunque estas tardarán cuando menos un mes en llegar, la Concejalía de Deportes prevé que el Estadio de Pasarón esté abierto al público para el primer partido de Liga que disputará el Pontevedra C.F. en 2020. Tal y como apunta Tino Fernández, "parece improbable que vayamos a tener las planchas instaladas para esa fecha, pero en todo caso, una vez asegurada la cubierta, ya no habrá peligro para que el público pueda ocupar el resto de las gradas del campo".