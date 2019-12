El Pontevedra mira a Madrid

El Pontevedra olvida el encuentro suspendido del pasado miércoles ante el UD Ibiza para enfocarse en el del próximo domingo a las 12.00 contra el San Sebastián de los Reyes en Madrid. Sobre el primer encuentro de la Copa del Rey, Nacho López admite que "hemos jugado en peores condiciones y yo hubiese seguido, pero el criterio del árbitro es el que cuenta y tiene sentido que lo suspendieran".

En cuanto al encuentro del domingo el granate señala que el equipo está preparado para afrontar el que será el último encuentro del año. El asturiano le resta importancia a que el San Sebastián vaya colista. "Eso da igual, están teniendo unos encuentros mejores después de varias derrotas, con un empate y el pasado miércoles fueron capaces de meter dos goles a un equipo como el Córdoba", recuerda Nacho y adelanta que "va a ser un partido muy complicado y tenemos que estar muy concentrados".

Y es que el último partido de 2019 puede ser decisivo ya que si los del Lérez ganan y, dependiendo de los encuentros de los equipos de arriba, los del Pontevedra podrían irse de vacaciones en los puestos de ascenso. Aún así el defensa sigue la postura de Pouso y le resta importancia. "Irse de vacaciones en puesto de play off sería anedótico, al final no se ha acabado ni la primera vuelta, lo importante es cómo se llegue al final. Sí que sería un buen premio, es motivante, pero no sirve de nada si al final de año cambia", deja claro el jugador granate.

La primera vuelta está casi terminada a falta de dos partidos y Nacho López cree que habrá que luchar en la segunda ronda. "Parece ser que de momento estamos dando con la tecla, nos estamos encontrando cada uno mejor, pero el grupo es el que es y es complicado, va a ser un segundo tramo de liga bastante complicado, porque los de abajo van a apretar", adelanta. Además el de Pouso advierte de la complejidad del grupo: "Va a ser muy reñida, es un grupo que para mí es de los más complicados de todos".

Por todo ello en Pasarón aún no quieren hablar de ascenso, "es muy pronto para eso, hay que pelear mucho para meterse en play off y no viene a cuento hablar de eso ahora". El asturiano, "como todo el mundo que vive fuera de casa" tiene ganas de estas pequeñas vacaciones, "es una semana que aprovecharé para estar con amigos y familia, recuperar y cargar las pilas para volver con muchas más ganas".

Reencuentro de amigos

El domingo se enfrentarán dos rivales y amigos. El exgranate Álvaro Queijeiro admite que tiene ganas de reencontrarse con sus compañeros, pero bromea con que los puntos se quedarán en Madrid. Queijeiro admite que el Pontevedra, será un rival difícil, "le costó arrancar pero ahora tiene una buena dinámica y creo que van a pelear por los puestos de arriba."

El exgranate tiene ganas de reencontrarse con compañeros como Romay, Campillo, Álex o Edu, "gente con la que compartí muchas cosas y amigos, esa es una de las cosas buenas del fútbol". Queijeiro recuerda con cariño su etapa en Pontevedra como una temporada de cambios, donde llegó de un filial y el equipo le ayudó a crecer, "guardo muy buenos recuerdos".