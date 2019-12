Carlos García-Alén, decepcionado, amenaza con la disolución del Teucro

La Sociedad Deportiva Teucro se encuentra en una situación complicada y hasta podría ser posible la disolución del mismo si los socios del club no colaboran. Tras la dimisión del presidente Carlos García-Alén, la entidad comenzó un proceso de presentación de candidaturas que no llegó a ningún puerto. Tras esto los socios se reunieron ayer para designar una comisión gestora que será la encargada de convocar elecciones en un plazo máximo de dos meses.

Tras la escasa asistencia y la poca iniciativa la comisión gestora ha sido formada por la antigua directiva, a excepción de Pedro López, Armando Mathieu, Maruza Muñiz y Francisco Aguiló. Esta comisión nombrará un representante el próximo lunes y García-Alén ya ha advertido que no quiere ser él.

El expresidente se mostró anoche muy enfadado. "Estoy muy decepcionado. Esto es un acto muy importante para el club y parece que no le interesa a nadie. Si no hay respuesta de los socios, que son los dueños del club... Yo voy a continuar por responsabilidad, pero si no se apoya la junta gestora o no hay candidato yo me retiro", sentenció. "He avisado que no quiero seguir y no veo iniciativas. El club es de 585 socios y si no muestran interés tendremos que proponer la disolución del club", atajaba García-Alén, viendo la pasividad de los presentes. Además el expresidente recordó que no dimitió por "capricho", sino por motivos personales y que advirtió que nunca pensó en dejar el club por completo, sino en ponerse a un lado: "Me parece cruel que se diga que me voy, pero no", señaló. Además recordó que su dimisión no afecta a la plantilla y que este proceso coincida con una mala racha del primer equipo es una circunstancia. El expresidente anunció que continuará en la junta gestora y que su intención es quedarse al menos hasta final de temporada. Aunque de no presentarse candidato para las elecciones la comisión gestora podría gestionar el club, durante varios años, García- Alén advirtió en varias ocasiones de la posibilidad de proponer la disolución. Junto a él el vicepresidente José Antonio García Lores, "Cáceres", recordó la reducción de la deuda llevada a cabo. " Tenemos una responsabilidad que otros eluden, el gran éxito de esta directiva ha sido sacar al club de un pozo de una deuda de un millón de euros que ahora es alrededor de 200.000" sentenció animando a los socios a ser activos en la gestión del club.