El nuevo formato copero ilusiona

Con la posibilidad de enfrentarse a un equipo de Primera División en la segunda ronda de la Copa del Rey (el sorteo será este viernes a las 13.00 horas) afrontan esta tarde la primera fase el Pontevedra y el Ibiza. A partir de las 19.00 horas, en Pasarón, ambos equipos intentarán pasar esta eliminatoria a partido único, ilusionados con el cambio de formato del torneo del KO esta temporada. Así lo apuntó Carlos Pouso tras el entrenamiento de ayer en Poio: "Este año el premio comienza antes, porque hasta ahora te ibas matando unos a otros de manera que digamos que la Copa fuese ligeramente más cómoda para los poderosos. A mí este formato me gusta más. Que los que han salido del barro, que vean que a veces hay que venir al barro para ganar".

Enfrente estará un Ibiza dirigido por un viejo conocido, Pablo Alfaro, que ocupa la tercera plaza del grupo I de Segunda B y que ya sabe lo que es ganar a los granates esta temporada, aunque no en Pasarón (2-1 en la jornada 4). Sobre el rival, Pouso señaló que "es una apuesta clara y sólida por hacerse un hueco en la Liga de Fútbol Profesional. Es un equipo ambicioso, joven y este año ha hecho un esfuerzo enorme, fichando a jugadores de Segunda División. Su apuesta es clara por el ascenso y aquí van a venir a ganar". El técnico granate apuntó que tiene "las ideas muy claras, tiene dos hombres por puesto y puede rotar y presentar un once realmente competitivo. Ya en la liga Pablo no tiene un once definido. Cuando la apuesta es tan clara y las posibilidades de meterse arriba y pelear por el ascenso son tan grandes, el ir rotando y tener a cuanta más gente enchufada es mejor, llegas al final con más posibilidades y frescura. Es algo que aquí de momento no nos podemos permitir. Juegue quien juegue, el Ibiza tiene muy buen equipo y muy buen entrenador".

El entrenador vasco admite que habrá cambios en el once, pero todo dependerá del estado del césped de Pasarón después de las intensas lluvias de los últimos días. "Algún cambio habrá, no te voy a decir cuántos. Si el campo está muy bien voy a hacer más cambios que si intuyo que está más pesado", avanzó Pouso, que destacó que "pienso en acertar, en sacar un equipo competitivo que le haga frente a un muy buen equipo como el Ibiza". En este sentido, señaló que el Pontevedra afronta la Copa con la ilusión de pasar de ronda: "El objetivo siempre es ganar, como si fuese un amistoso. Yo voy a jugar al mus después del entrenamiento, y los cinco queremos ganar".

Por ahora, el que apunta a la titularidad es Churre, ya que está sancionado para el próximo partido de liga por acumulación de amonestaciones. Además, Pol Bueso y Santi Figueroa regresarán a la convocatoria tras recuperarse de sus respectivas lesiones musculares. Sin embargo, el que se perderá el encuentro es Berrocal, que recayó de su lesión en el pubis en el partido del pasado sábado contra el Rayo Majadahonda. Tal y como apuntó Pouso, es posible que sufra una microrrotura fibrilar en el abductor, por lo que estará un par de semanas trabajando al margen.

En cuanto al precio de las entradas para el partido de esta tarde, el Pontevedra lo ha fijado en seis euros para el público general. Los socios que no dispongan del carné Plus deberán pagar un suplemento de tres euros.

Nuevo formato

La Copa del Rey se ha vuelto más atractiva para aficionados y clubes modestos. Para acceder a la final se disputarán seis rondas eliminatorias, todas ellas a partido único a excepción de las semifinales, que serán a ida y vuelta. En la primera ronda, los 38 equipos de Primera y Segunda División se miden a los clubes de categoría territorial, Tercera División y semifinalistas de la Copa RFEF. Los ocho restantes quedarán emparejados con los clubes de Segunda B.

La primera ronda de la Copa del Rey se está disputando esta semana, mientras que la segunda fase se ha fijado para el 12 de enero de 2020, los dieciseisavos de final para el 22 de enero, los octavos para el 29 de enero, los cuartos de final para el 5 de febrero, las semifinales para el 12 de febrero y el 4 de marzo y la final para el 18 de abril.

Otra de las novedades de la competición es que en todos los partidos en los que tome parte al menos un club profesional, deberá disputarse en superficie de césped natural.