Pablo Alfaro: "Mi temporada en el Pontevedra fue muy bonita y muy intensa"

El Pontevedra volvió ayer al trabajo para preparar el partido de Copa del Rey que le medirá mañana al Ibiza en Pasarón. Por ahora, Carlos Pouso tendrá las bajas de Javi López y Berrocal, que ha recaído de su lesión en el pubis y se ha sometido a una resonancia. La eliminatoria tendrá un sabor especial por el regreso de Pablo Alfaro a Pasarón diez años después de haber dirigido al conjunto granate. El ahora entrenador del Ibiza analiza el partido de mañana y recuerda su etapa en el equipo pontevedrés, con el que acarició el ascenso a Segunda División A.

- ¿Qué recibimiento espera mañana en Pasarón? Porque es la primera vez que se enfrenta al Pontevedra, ¿no?

- He vuelto al estadio a ver partidos, en verano he estado alguna vez, pero como rival es la primera vez que me enfrento al Pontevedra en Pasarón. De mi parte hacia la afición del Pontevedra siempre habrá agradecimiento. Sigo teniendo muy buena relación con gente de ahí, tengo amigos y seremos rivales, pero eso no quita para que el respeto y el cariño se siga manteniendo.

- ¿Cómo recuerda aquellos meses al frente del Pontevedra?

- Fue una temporada muy bonita y muy intensa, conseguimos clasificarnos para el play off de ascenso a Segunda A. Recuerdo aquellos partidos contra el Alavés, el Oviedo, los desplazamientos de nuestra gente, y acabamos el año de forma muy cruel, porque nos eliminó el Alcorcón, pero fue un año que lo recordaré siempre. Siempre guardaré en el corazón, y a mis jugadores se lo he comentado, que el Pontevedra fue el primer club que me dio la oportunidad de poder comenzar mi carrera de entrenador.

- ¿Cómo afronta el Ibiza la Copa del Rey?

- Para equipos como nosotros la Copa del Rey, con este formato nuevo, es una competición que te puede dar un premio gordo, todos esperamos poder jugar en casa ante un rival digamos de los potentes y que nuestra afición disfrute de ese día. Por eso creo que el Pontevedra también se lo va a tomar así. Es cierto que la climatología no va a ser la mejor, hay un partidazo como el Clásico que empieza a las ocho y nosotros jugamos a las siete, así que no sé si a la gente le apetecerá más quedarse en casa viendo el Barça-Madrid? eso puede influir. Pero espero una eliminatoria en la que los dos equipos queremos pasar.

- Que toque un grande de Primera División es el aliciente para intentar pasar la eliminatoria, ¿no?

- Es que el Pontevedra es un club histórico, tiene muchos años de bagaje y la gente recuerda muchos partidos bonitos y muchos momentos importantes, pero nosotros somos un club con cinco años de vida, no hay historia prácticamente, por eso para la UD Ibiza clasificarse para la Copa del Rey ha sido su mejor clasificación de la historia, por eso no queremos tirarla.

- ¿Cómo recuerda el partido de liga en Ibiza, que ganaron 2-1?

- Fue un partido muy disputado. Es cierto que el Pontevedra ha cambiado un poquito con la llegada de Pouso. Al comienzo de la temporada estaba en las quinielas para pelear por los puestos altos. Poco a poco se ha ido metiendo ahí y le tendremos el respeto debido porque creo que va a ser una eliminatoria muy bonita entre dos equipos parejos.

- ¿Qué Pontevedra se espera ahora?

- Creo que poco a poco van conociendo a su entrenador y él a sus jugadores y van teniendo claro cómo son más fuertes. Está en una dinámica positiva, juega en casa, que siempre influye, pero nosotros vamos con la intención y la ilusión de ganar. Tenemos que hacer un buen partido. Haremos dos noches en Pontevedra por los vuelos, el Pontevedra ha jugado el sábado en casa, ha descansado tranquilamente, no ha tenido que viajar y eso es ventajoso para el equipo local, pero es algo que no ha dependido de nosotros, sino de la fortuna del sorteo.