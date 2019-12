Un partido para medir aspiraciones

El Pontevedra afronta esta tarde, a partir de las 19.00 horas, uno de los encuentros más importantes de la primera vuelta de competición. El equipo de Carlos Pouso recibe a un Rayo Majadahonda que ocupa la cuarta plaza de la clasificación del grupo I con 29 puntos, cuatro más que los granates, que buscarán una victoria que los sitúe a solo un punto del play off a falta de una sola jornada para irse de vacaciones de Navidad. El partido tendrá también un componente emocional con el regreso de Martín Ragg al campo de O Burgo como preparador de porteros del cuadro madrileño.

Será un compromiso que medirá las aspiraciones del conjunto de Pasarón, pues el rival es de los de verdadera entidad en la categoría. Recién descendido de Segunda A, el Majadahonda cuenta con futbolistas de mucha calidad, la mayoría con experiencia en la categoría de plata, y expone un juego que el propio Carlos Pouso valoró como muy bueno. "Es un equipo muy compensado, muy sólido en defensa, con creatividad, con ritmo de juego y arriba tiene jugadores determinantes", apunta el entrenador del Pontevedra, que señala algún nombre propio de su rival: "Rubén Mesa es un goleador consumado, pero aporta más cosas al equipo que el gol, y tiene dos buenos porteros, Basilio con mucha experiencia y buena salida de balón".

Sin embargo, Pouso no va a modificar sus planes. "Nosotros vamos a cambiar poco. Si nos proponen jugar desde atrás, vamos a ir a apretar, no vamos a esperar, y si nos juegan directo, tenemos que estar armados para disputar y coger las segundas jugadas y, a partir de ahí, jugar nosotros, que es lo que nos gusta. A nosotros nos gusta apretar para robar y jugar, no queremos jugar de cualquier manera, pero a esto juegan dos, tú tienes un plan, pero hay un rival que tiene el suyo", explicó el preparador granate.

Jornada solidaria

Desde las 12.00 horas y hasta el inicio del partido, en el bar A Pallota (frente a la entrada de la grada de Fondo Norte), el grupo de animación Siareirxs Granates estará recogiendo juguetes y ropa de abrigo que donarán a la asociación Boa Vida.

Además, el propio Pontevedra CF ha lanzado una campaña solidaria por la proximidad de las fechas navideñas. Así, los socios y socias podrán entrar con un acompañante entregando cada una de las personas, en cualquiera de las puertas de acceso al campo, al menos un kilo de alimentos, que serán donados al Banco de Alimentos.