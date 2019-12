El Pontevedra, fiel a su filosofía

El Pontevedra afrontará mañana uno de los partidos más importantes de la primera vuelta, que posiblemente definirá buena parte de sus aspiraciones en el grupo I de Segunda B: la visita del Rayo Majadahonda a Pasarón (19.00 horas). El conjunto madrileño marca la zona de play off con solo cuatro puntos más que los granates, por lo que de sellarse una victoria local, el equipo de Carlos Pouso se pondría a solo un punto del cuarto puesto.

Pero para el técnico vasco, el de mañana será un encuentro de liga más. "Rival directo es el que tienes cada domingo enfrente, no va en función de la clasificación", destaca el míster granate, que lo que sí reconoce es que el Rayo Majadahonda es "muy buen equipo, de lo mejorcito del grupo".

Sin embargo, Pouso no va a modificar sus planes. "Nosotros vamos a cambiar poco. Si nos proponen jugar desde atrás, vamos a ir a apretar, no vamos a esperar, y si nos juegan directo, tenemos que estar armados para disputar y coger las segundas jugadas y, a partir de ahí, jugar nosotros, que es lo que nos gusta. A nosotros nos gusta apretar para robar y jugar, no queremos jugar de cualquier manera, pero a esto juegan dos, tú tienes un plan, pero hay un rival que tiene el suyo", explicó el preparador granate.

En este sentido, el técnico vasco reconoció que "ganar siempre te refuerza", con respecto a la victoria del pasado domingo ante Las Palmas Atlético (1-2), y destacó que "la dinámica del equipo es buena. El hecho de no haber ganado dos jornadas después de cuatro victorias seguidas es algo que a todo el mundo le va a suceder, incluso al líder, así que todo lo llevamos con naturalidad, porque sabemos que todo es cambiante".

Rayo Majadahonda

Carlos Pouso considera que el Rayo Majadahonda "juega francamente bien" y es "uno de los favoritos" al ascenso. "Lleva años jugando de una manera similar, tiene un estilo de juego definido y una propuesta que me parece muy gratificante. Es un equipo "muy compensado, muy sólido en defensa, con creatividad, con ritmo de juego y arriba tiene jugadores determinantes", apunta el entrenador del Pontevedra, que señala algún nombre propio de su rival de mañana: "Rubén Mesa es un goleador consumado, pero aporta más cosas al equipo que el gol, y tiene dos buenos porteros, Basilio con mucha experiencia y buena salida de balón".

En este sentido, Pouso no quiso valorar si el cuadro madrileño debería estar más arriba en la clasificación. "Cuando estás fuera del circuito miras fútbol, curioseas, ahora que estás dentro ves fútbol. No es lo mismo ver que escuchar ni oír que mirar. Ahora lo ves y piensas que con lo bien que juega podría tener más puntos, pero habrán sido erráticos en algunas cosas, la clasificación no engaña, lo que se ha hecho hasta ahora es lo que hay. Hay que analizar lo que es, lo que ha podido ser es nebulosa", destacó el técnico granate, en referencia a que lleva poco más de un mes analizando al detalle a los equipos del grupo I.

Pouso considera "lógico" que el Rayo Majadahonda haya apostado por una plantilla competitiva, manteniendo jugadores que han estado en Segunda División, porque "han tocado la división de plata, y qué bonita es esa categoría. Aunque era un club humilde, que igual en sus inicios no se planteaba tanto, lo ha conseguido, lo ha degustado, lo ha paladeado y ahora que le quitan ese caramelo cómo no va a intentar volver".

Estado de Pasarón

Las intensas lluvias de esta semana podrían afectar seriamente al estado del césped de Pasarón, que gracias a los cuidados que está recibiendo esta temporada está en muy buenas condiciones. Esta circunstancia no preocupa demasiado a Carlos Pouso: "Antiguamente, había equipos que eran más fuertes en barro, pero creo que hace ya muchos años que no hay barro, es dificilísimo. Cuando hay barro, solo hay que disputar hacia delante, tratar de meter balones en el área rival y alejarlo lo máximo posible de tu portería. Pero los campos ya no se embarran como cuando yo jugaba, esto es otro fútbol".