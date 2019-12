Salazar: "La regularidad te la da la veteranía"

Edu Salazar. // Gustavo Santos

Solo una victoria en los seis últimos partidos ha provocado que se empiecen a encender las alarmas en el Teucro. Esta temporada el equipo de Luis Montes está siendo capaz de lo mejor y de lo peor, mostrando una cara muy buena y muy sólida, y otra muy mala y con muchas dudas. Para el portero Edu Salazar esta irregularidad se puede deber a la juventud del vestuario. "Al final la regularidad te la da la veteranía", apunta el meta, que destaca que "tenemos confianza y estamos más juntos que nunca, tenemos un grupo muy sólido a nivel de vestuario. Si no confiamos en nosotros mismos, no vamos a ningún lado".

El conjunto azul cayó por un abultado 33-24 en su visita al Bordils. "No creo que fuera falta de concentración o de motivación, pero en los primeros diez minutos perdimos un montón de balones, ellos empezaron a correr y a marcar al contraataque y nos vimos seis u ocho goles abajo; cuando parecía que nos metíamos en el partido, pasaba algo, y eso desgasta muchísimo", explica Salazar, que destaca que "después los batacazos, de partidos en los que hemos jugado muy mal y que no hemos sabido sacar adelante, el equipo ha sabido levantarse".

El portero apela a la calma de cara al partido contra el Atlético Novás. "Tenemos que ir tranquilos, jugar a lo que tenemos que jugar, confiados y disfrutar del partido, que es el último que tenemos en casa; dar una buena imagen, ganar, que es lo más importante, y se acabó". Y confía en que la afición esté de su lado: "Tiene toda la libertad para opinar, yo creo que tiene que apoyarnos y creo que lo hace, los partidos que jugamos en casa he notado a la gente animando y empujando. Si le das un poco, la afición te lo devuelve, el problema es que hay que darle algo, hay que meterla en el partido, y poco a poco vas consiguiendo ese feedback. Contra el Alcobendas, por ejemplo, para mí estuvo de 10".