El jugador del Teucro Ferrán Cisneros se pierde lo que queda de temporada

Ferrán Cisneros pasará por el quirófano. Lo que en un principio parecía una luxación en el hombro izquierdo ha terminado por descubrirse como una rotura del labrum, el tejido cartilaginoso que sostiene el húmero dentro de la cavidad de la escápula, permitiendo la movilidad en la articulación. El jugador se lesionó en un entrenamiento el pasado día 20 y, tras pasar por el traumatólogo, los servicios médicos del Teucro recomendaron que se sometiese a una resonancia.



El diagnóstico reveló la rotura del labrum y la necesidad de una intervención quirúrgica que se realizará el próximo 19 de diciembre en una clínica de Barcelona, según informa el club.





LESIÓN | O xogador do primeiro equipo, @ferrancisneros8 deberá pasar polo quirófano debido á rotura do labrum do ombreiro esquerdo.



A data prevista para a operación será o próximo 19 de decembro.



Moita sorte Ferrán! Esperamos verche pronto de regreso.



?? Diego Torrado pic.twitter.com/Aq96D9TsW9