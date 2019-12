La cara más solidaria de Pasarón

Las aficiones son siempre el motivo de mayor orgullo de un club, pero la del Pontevedra CF está trascendiendo a lo meramente deportivo y da un paso más, con una fuerte implicación y compromiso social con la ciudad. El grupo de animación Siareirxs Granates organiza para las horas previas al partido de este sábado entre el Pontevedra y el Rayo Majadahonda una recogida de juguetes y ropa de abrigo para las personas más desfavorecidas.

Este colectivo, al que pertenece alrededor de un centenar de personas de diferentes edades y de Pontevedra y otros municipios de su entorno, instalará un puesto de recogida en el rincón en el que suelen estar en las previas de los partidos en el bar A Pallota, frente al Fondo Norte de Pasarón. Allí estarán a partir de las 12.00 horas y hasta el inicio del encuentro, a las 19.00 horas, para recoger y almacenar los donativos, que en los días posteriores serán entregados a la asociación Boa Vida.

"Hai moitísimas posibilidades para axudar: xoguetes para os máis pequenos, xogos de mesa, barallas, videoconsolas que están a coller pó... así como mantas, bragas, luvas, gorros, pixamas, sudadeiras, polares, abrigos... Só hai que botar uns minutos rebuscando nos armarios e trasteiros da casa e traelo a Pasarón", apuntan desde Siareirxs Granates, que explican que "achegándonos como estamos a unhas datas especiais como estas, desde Siareirxs Granates non queremos nen podemos deixar de lado a todas esas familias de Pontevedra que debido á situación económica e social actual non poden permitirse cubrir necesidades tan básicas como o abrigo ou as ilusións dos seus nenos".

Este grupo de animación tan heterogéneo surgió hace solo unos meses, esta es su primera temporada como colectivo en Pasarón, donde se sitúan en el Fondo Norte y son el sector que más anima y apoya al equipo cada domingo de partido. Esta es la primera gran iniciativa social que llevarán a cabo, pero su objetivo es seguir trabajando sin ser ajenos a la realidad social de su entorno, por lo que, además de organizar eventos relacionados con el fútbol, también llevarán a cabo otras acciones solidarias en los próximos meses.

"Desde que comezamos nestre proxecto tivemos claro que o noso compromiso vai máis alá do que as cores e o escudo. Somos un grupo de xente común, traballadora, e non podemos manternos alleos á realidade do noso arredor: día a día, nos nosos traballos, nas rúas, nos bares e no propio estadio, todos temos de man algún familiar, amigo ou coñecido que está a sufrir as consecuencias desde sistema podre. A nosa resposta é clara: nunha sociedade que empúrranos ao individualismo e a miseria, nós apostamos pola organización e a solidaridade", señala el colectivo en el folleto informativo que repartió hace 15 días en Pasarón para animar a los aficionados de todas las gradas del campo a colaborar en esta iniciativa solidaria.

Así, en este sentido, recuerdan que "aportando todos un pouco podemos demostrar que na parroquia granate non somos indiferentes ante as necesidades das familias máis desfavorecidas da cidade e que o fútbol non ten por que ser un puro produto para o consumo, senón un espazo máis de solidaridade e compromiso social. Agardamos a túa colaboración".

Esta recogida de juguetes y ropa de abrigo ha sido organizada por Siareirxs Granates de forma autónoma, pero no descarta colaborar con el Pontevedra CF en otras acciones que se lleven a cabo en el futuro.

Cabe recordar que el club granate ha participado en las últimas temporadas en algunas iniciativas, como varias recogidas de alimentos a beneficio del Banco de Alimentos. No se descarta que la entidad pontevedresa vuelva a llevar a cabo esta acción con motivo de las fiestas navideñas o en el mes de enero, de cara al día de Reyes, fin de semana en el que el Pontevedra juega de nuevo en Pasarón contra el Inter de Madrid.