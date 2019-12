Pouso apostará por las rotaciones

El Pontevedra CF pone rumbo hoy hacia Canarias para enfrentarse mañana al Las Palmas Atlético, a las 13.00 horas. El equipo de Pouso viaja sin Pol Bueso, que sufre una microrotura y Brian que sigue con lumbalgia. Serán duda en el partido Campillo, Mejía y Pedro Vázquez, que aunque han completado los entrenos durante toda la semana han tenido algunas molestias y Pouso no quiere forzarlos por miedo a que recaigan. Aún con todo estas posibles bajas son normales para el entrenador granate a la altura de la competición en la que estamos y advierte que aún están por llegar más bajas por acumulación de tarjeta.

En este sentido, y refiriéndose a los cuatro partidos que afronta el Pontevedra, tres de liga y uno de Copa del Rey el miércoles 18 ante el Ibiza, Pouso admite que habrá cambios. "Me vuelco en que ellos piensen en ir partido a partido, pero mentiría si dijera que no miro de reojo, sin hacer cuentas, valoras un poco cómo está la gente, quién puede llegar, lo que creo que es inaudito es que jueguen los once los mismos partidos. No va a ser posible, ni creo que sea positivo", señala.

Por eso Pouso recuerda que cuenta con el filial. "Necesitamos gente fresca" y añade "tenemos jugadores de la cantera que entrenan con nosotros y están en la dinámica y que en un momento dado nos pueden ayudar".

Por otro lado recuerda que cuando se juegue el fin de semana y el miércoles se reducirán los entrenamientos. "Hay que entrenar un poco menos sin perder el ritmo, porque cuando se compite más se entrena menos, es jugar y recuperar, jugar y recuperar y así. Si las circunstancias nos lo permiten vamos a hacer cambios de un partido a otro", señala.

Un rival joven

De un filial como el Las Palmas Atlético, Pouso destaca que es un "buen equipo, son jugadores jóvenes, con mucha ilusión que llaman a las puertas del primer equipo y con una cantera a la que generalmente se le dan oportunidades".

Por ello, advierte que "son muy buenos futbolistas y con una calidad técnica importante, además al tener cerca esa posibilidad juegan muy motivados".

El equipo canario se encuentra décimo en la tabla de clasificación, dos puestos por debajo de los granates, con 21 puntos. Los de Canarias han perdido y ganado seis partidos y acumulan tres empates. El equipo de Juan Manuel Rodríguez viene de una victoria tras encadenar un empate y varias derrotas y busca enderezar la buena racha en una temporada en la que lleva 18 goles encajados contra los 12 a favor.

En cuanto al campo Pouso se preocupa por ser "muy complicado con hierba sintética y probabilidad de viento".

Señala a este respecto, que el césped está desgastado, pero aún así cree que será mejor que el de Santa Eulalia, además de ser más amplio. Aunque el técnico no quiere excusarse, recuerda que "el campo va a estar igual para los dos, aunque ellos estén más acostumbrados a él".

Son ya varias las salidas continuadas que ha tenido el equipo granate a campos de este estilo y el técnico admite que hay que adaptarse. "Siempre digo que esto es una categoría para especialistas y aquí es importante ser camaleónico". Por eso, Carlos Pouso espera ver más fútbol que contra el Peña Deportiva, pero advierte de las posibles condiciones del viento. "No es un invitado agradable, personalmente el viento no me gusta desde que era jugador. Es molesto porque te sube el balón para arriba, te lo lleva, pero hay que adaptarse y competir", sentencia.

En cuanto a la necesidad de no encajar gol, reconoce que "hay cosas puntuales que se retocan cada semana, pero es mejor no repetir la misma cosa con énfasis. "A mí me preocupa todo. Yo vivo en una eterna preocupación con quién está tocado o cómo ha salido un ejercicio", asegura.

El equipo intentará mañana traer tres puntos para casa que son necesarios después de perder contra el Peña Deportiva y empatar en Pasarón con el Langreo. El Pontevedra suma 22 puntos y otra derrota podría significar bajar posición en la tabla.

Sin embargo es algo por lo que Pouso no se preocupa de momento. "Me preocupa ganar, prefiero tener más puntos aunque esté más abajo. La clasificación me va a preocupar la última jornada, hasta entonces cuantos más puntos, más cerca estaremos", asegura. "No miro en exceso la clasificación, me preocupo del resultado y de trabajar. Pero el puesto en el que estés ahora mismo no es determinante, nadie es campeón ni está descendido", sentencia. El entrenador ya está pensando en la segunda vuelta y ya ha comenzado a ver partidos de Majadahonda, San Sebastián y en los próximos días se pondrá a analizar el juego del Ibiza.