Buen juego, pero con falta de gol

El Pontevedra viajará el próximo sábado hacia Las Palmas para buscar el gol que no encontró el pasado fin de semana y sumar tres puntos que los mantenga cerca de los puestos de ascenso. Actualmente van octavos con 22 puntos, a cinco de los puestos de play off.

"No creo que faltase nada, acierto, porque no se metió gol, pero lo intentamos por varios métodos", defiende Pedro Vázquez que fue titular por primera vez con Pouso el pasado domingo. "También hay que valorar que el equipo rival defendió muy bien y se llevaron un empate no merecido, pero el fútbol es así", sentencia.

El vigués hizo muy buen partido, ofreciéndose constantemente y regateando, dándose a los compañeros: "Hay días y el domingo hubo fases del partido que no estuve fino, pero en otras sí salieron las cosas, y de eso se trata, de seguir intentándolo".

En el minuto 75 se tuvo que retirar por una leve molestia de cuádriceps de la que ya está recuperado. "Fue algo pequeño y normal, el campo estaba bastante blando", aclara el extremo.

"Fue una lástima el partido porque creo que hicimos méritos para más pero las sensaciones del equipo, la intensidad y las ganas de ir todos a la misma fueron buenas", defiende el granate que reivindica que, a pesar de que los últimos resultados no lo reflejan el equipo está en un buen momento.

Si algo ha conseguido Pouso en el Pontevedra en este mes ha sido reforzar la defensa y jugar con verticalidad. La intensidad añadida a los entrenamientos para Pedro es un acierto, "hay que entrenar así para que después en el campo se vea esa intensidad. Creo que estamos bien, tenemos ganas de demostrar y de que llegue el fin de semana y eso es lo bueno". Además cree que el entrenador granate ha sabido transmitir bien al equipo "la idea que tiene de siempre ir a portería rival, aunque como el otro día tengamos que jugar un poco más en el ancho porque hay que encontrar el hueco, siempre con la idea y la sensaciones de ir hacia el gol y no marear la perdiz".

En este sentido recuerda el partido complicado con el Peña Deportiva y señala que, incluso en esos momentos "quisimos leer bien lo que teníamos que hacer, ser sencillos, por cosas del fútbol vino el penalti en los minutos últimos, pero el partido estuvo bien jugado, no se reflejan las sensaciones que hay dentro del campo con los resultados".

Este fin de semana de nuevo el Pontevedra se enfrenta a un campo de césped artificial, pero de mayores dimensiones a los anteriores.

Las Palmas se encuentra dos puestos por debajo del Pontevedra en la tabla clasificatoria, el décimo, con solo un punto de diferencia. Pedro Vázquez confía en que el rival "quizá no es tan intenso como el Peña y a lo mejor es un partido más sencillo para practicar un poco más de fútbol que el de Ibiza".

Como puntos fuerte a tener en cuenta el vigués destaca que, como todos los equipos los jugadores canarios suelen ser talentosos y "si tienen el día hacen daño. Tienen la fama de no ser tan intensos, pero son jugadores avispados y hay que andar finos con ellos", advierte.

Tras las cuatro victorias consecutivas, dos con Jesús Ramos al frente y otras dos con Carlos Pouso, los dos últimos partidos con una derrota ante el Peña en el descuento y un empate desmerecido con Langreo, los granates necesitan ganar.

Por eso Pedro Vázquez admite que "todos los fines de semana que no se ganan te queda mal sabor de boca, aunque depende de cómo vaya el partido". En este sentido insiste en que el juego del equipo del Lérez es bueno. Pero si el equipo quiere continuar cerca de los puestos superiores necesita sumar los tres puntos.