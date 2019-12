Carlos Pouso: "Satisfecho por el juego, no por el resultado"

Un equipo con "profundidad" y que ha generado "muchas ocasiones, bastantes más que el día del Marino de Luanco" pero que "no ha sabido materializarlas". Este es el resumen en líneas generales que ayer hacía el entrenador del Pontevedra, Carlos Pouso, del empate sin goles ante el rocoso Langreo en Pasarón.

Pouso considera que el Pontevedra "estuvo en buena línea", que empezó leyendo muy bien el partido "percutiendo mucho por la banda". Destacó que "los laterales han sido muy profundos", llegando en ocasiones a "actuar como extremos" y cree que esa era la receta para poder atacar las dos líneas defensivas asturianas muy bien posicionadas y juntas sobre el terreno de juego. "Me ha quedado el regusto de que solo al final hemos intentado mucho el juego por dentro y eso favoreció su labor de contención", indicó, "nos hemos empeñado en balones interiores cuando el juego estaba por fuera dado que a un equipo tan junto hay que jugarle por las bandas".

Pouso se mostró "satisfecho por el juego, no por el resultado", dado que "el equipo sí que ha entendido el mensaje, ha querido apretar llegando muchísimas veces" y haciendo del portero "el mejor jugador del equipo rival".

Reconoce que "te queda cara de tonto por no ganar un partido en el que has hecho muchas cosas" pero adelantó que también habrá "otros partidos en los que harás menos y ganarás más". "Esto es fútbol y no hay que volverse locos", añadió. Sí mostró su malestar por alguna ocasión que tuvo a última hora el Langreo dado que sí considera que "el botín de tres puntos sería excesivo", aunque reconoció que en fútbol estas cosas pasan "y le suceden incluso a otros mejores que nosotros".

Sobre el Langreo dijo que fue un rival "honesto y deportivo" y no entró a valorar su planteamiento. "Nunca un rival va a hacerte lo que tú quieres para que le ganes, vienen a hacer el partido que le parte oportuno y quizá no han expuesto más porque les hemos apretado mucho", indicó. "No creo que a ningún equipo le guste estar permanente asediado que fue lo que ha pasado por momentos", explicó.