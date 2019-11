"Si le dejamos, el Langreo va a proponer y a disponer"

Carlos Pouso analizó al rival que visitará mañana Pasarón (17.00 horas), el Langreo, duodécimo clasificado del grupo I con 16 puntos tras haber cosechado cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas, un buen bagaje teniendo en cuenta la gran igualdad existente en la categoría.

"Es un buen equipo, armadito, sólido, defensivamente muy bien trabajado y que luego hacia delante tiene argumentos, tiene bastante velocidad en banda, tiene capacidad en medio campo para dar el ritmo adecuado, tiene gente de remate, tiene versatilidad en el ataque", apuntó el entrenador del Pontevedra, que lo calificó como "un equipo majo que hace muchas cosas bien".

En este sentido, el entrenador del Pontevedra señaló que "no espero un partido fácil" y recalcó que no cree que el Langreo se presente en Pasarón con la intención de encerrarse atrás o de ser rácano, pues considera que tiene mucho potencial ofensivo: "No propondrá si no le dejamos, si le dejamos sí que va a proponer y a disponer", afirmó Pouso.

El técnico vasco explicó que muchas veces los planes no salen como uno espera, "de lo que has propuesto a lo que luego sale, cambian las cosas. No somos los entrenadores los que movemos piezas, en el fútbol esas piezas cobran vida ".