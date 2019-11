Dilema en el centro del campo

No ha cumplido todavía un mes al frente del banquillo del Pontevedra y Carlos Pouso se enfrenta ya a sus primeros dilemas. El técnico tendrá que reestructurar su equipo de cara al partido del domingo contra el Langreo (Pasarón, 17.00 horas) por las numerosas bajas que está sufriendo la plantilla, que ayer regresó al trabajo en Poio, tras la jornada de descanso del martes, y hubo seis futbolistas que se ejercitaron al margen del grupo: Javi López (descartado para lo que queda de temporada), Campillo, Santi Figueroa, Brian, Adighibe y Mejía.

Este último se sometió al mediodía a una ecografía de control para determinar el estado de la microrrotura que sufrió en los isquiotibiales y que le hizo perderse el partido del pasado domingo ante el Peña Deportiva. El resultado de la prueba ha determinado que la rotura está cicatrizada, por lo que el centrocampista hondureño espera ahora que el médico del club, el doctor Barragáns, y el fisioterapeuta, Manu Barros, determinen cuándo puede volver a trabajar con normalidad.

Aunque Mejía podría estar disponible para este domingo, Pouso dejó claro que su filosofía no es la de forzar a los jugadores; "conmigo, de la camilla al campo no va a pasar nunca nadie", aseguraba el técnico el pasado viernes, por lo que parece poco probable que el hondureño sea el que ocupe el puesto que dejará Sana Ndiaye, que deberá cumplir sanción por su expulsión contra el Peña Deportiva.

Así, el "dilema" de Pouso en el centro del campo parece que se resolverá con la vuelta a la titularidad de Berrocal. Aunque tampoco se descarta un cambio en el sistema de juego, parece poco probable pues el 4-2-3-1 le está funcionando bien, con Álex Fernández como creador, adelantando un poco su posición cuando el equipo tiene la pelota, y con Sana haciendo un gran papel en la contención.

Ese rol es el que asumiría el domingo Berrocal, que acaba de superar una pubalgia y el pasado domingo ya entró en la convocatoria, aunque no dispuso de minutos. "Me encuentro bastante mejor, creo que ya estoy al cien por cien y disponible para cuando decida el míster", afirmó el andaluz, que cree que podría aguantar incluso un partido completo. "Estoy entrenando al mismo nivel y ritmo que mis compañeros para estar preparado por si me toca jugar, para hacerlo lo mejor posible y estar al cien por cien", destacó Berrocal.

El centrocampista reconoce que su lesión es muy latosa. "Sé que las molestias van y vienen, pero en comparación con cómo estaba al principio, que me molestaba al andar y al hacer cualquier gesto, ahora estoy bien, eso ya ha desaparecido", asegura, por lo que está "muy ilusionado por volver a jugar cuando el míster lo considere".

Sobre el Langreo, Berrocal apunta que "es un equipo que compite bien, que hace bien las cosas y seguramente nos lo ponga difícil, como cualquier rival en esta categoría; ningún partido va a ser fácil, ya estamos mentalizados para estar siempre al cien por cien" y destacó la importancia de recuperar la solidez en Pasarón: "Tenemos que sumar de tres en tres en casa, el año pasado fue una de nuestras fortalezas y virtudes y tenemos que recuperar esa dinámica porque creo que es importantísimo para nosotros y para la afición, para engancharla, porque es una pieza fundamental".

Pequeño susto

Álvaro Bustos fue protagonista en la sesión de ayer en Poio al sentir lo que pareció un pinchazo en la zona del gemelo de su pierna izquierda. El extremo se salió del ejercicio con el grupo y llamó a Manu Barros para explicarle sus sensaciones por si fuera conveniente parar. A pesar del susto y la visible preocupación del cuerpo técnico, el asturiano pudo completar el entrenamiento completo.

También lo completó Naveira, que se incorporó al trabajo con sus compañeros tras haber sufrido un corte profundo en la tibia. El lateral izquierdo entrenó con un vendaje acolchado.

De los futbolistas que estuvieron a parte ayer, Adighibe es el único que parece que estará disponible para el domingo. Con todas las bajas que sufre el equipo, no se descarta que Carlos Pouso convoque a algún futbolista del filial, entre los que destaca el centrocampista Lamas.