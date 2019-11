La cantera de Cuntis brilla en el Gallego de Marcha

Varios deportistas del Atletismo Cuntis participaron el pasado sábado en el Campeonato Gallego de Atletismo en Pista, celebrado en A Pobra do Caramiñal (A Coruña). Destacó el triunfo de Iria Rivas en categoría sub 20, que también fue bronce en absoluta.

María Aboy fue bronce en los 3 kilómetros sub 16, Nati Rivas se hizo con la plata en los 2 kilómetros sub 14 con mejor marca personal y Andrea Ríos fue bronce en los 5 kilómetros sub 20. Además, Montse Pereira acabó cuarta en 1 kilómetro sub 10, al igual que Cintia Lourido en los 2 kilómetros sub 12. También destacaron Saray Duque, Candela Mosterio, Xoana Méndez, Laura Aboy, Salma Ezzaari, Jacobo Suárez y Nico Blanco, siendo descalificados Nico Mosterio y Jorge Espiño.

Casiana Steliana logró el bronce en los 5 kilómetros sub 23 y la sub 16 Cintia Baldomero firmó un prometedor debut en los 3 kilómetros marcha.