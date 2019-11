El Teucro no pasa del empate

Las buenas noticias no llegan al vestuario azul y aunque no han perdido, los de Luis Montes necesitaban ganar. Ya era cuestión de moral, y es que la última victoria en el Pabellón dolió mucho. Pero los de Montes no terminan de encontrarse últimamente y volvió a suceder, esta vez con un empate.

El Teucro comenzaba dominando en toda la mitad de la primera parte. Pero tras un tiempo muerto los de Zarautz comenzaron a reaccionar y anotar tantos. En la segunda parte los vascos estaban aún más despiertos mientras los azules iban bajando la intensidad. 21-22 se ponían en el minuto 11 de la segunda y desde ahí el partido se pondría cada vez más tenso. La pista de Zaratutz es histórica por su presión ambiental, pero el equipo va de los últimos e hizo sufrir a un Teucro que casi ve la cuarta derrota.

El Amenabar se hacía fuerte y lograba empatar en el 26-26. Sudores fríos para los de Montes, a los que les costó cada gol en el marcador. En el minuto 26 el Amenabar anotaba el 28-29 y tras el tiempo muerto del Teucro y en los últimos segundos los de Zarautz metían el gol del empate que a los del Amenabar les sabía a gloria, pero que para los del Teucro estaba envenenado. Toca aprender ahora con el Alcobendas y seguir buscando la victoria.