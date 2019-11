Un rival directo para confirmar la mejoría

El Pontevedra se enfrenta a las 12.00 horas en Santa Eulalia, Ibiza, a uno de los equipos más fuertes de la liga hasta el momento, el Peña Deportiva. Un recién ascendido que está obteniendo buenos resultados que le han aupado hasta la cuarta posición con un juego con intensidad, agresividad y transiciones rápidas.

Los de Raúl Casañ solo han perdido un partido en casa de las tres derrotas que acumulan, y aunque vienen de ganar enlazaron una derrota con un empate y buscan hacerse fuertes en su campo para mantenerse en los primeros puestos.

Los granates llegan con una buena dinámica tras cuatro victorias consecutivas y buscarán hoy la quinta que implicaría seguir sumando y subiendo hacia los puestos de play off, de los que le separan solo tres puntos.

El equipo de Pouso llegó ayer a Ibiza con 17 jugadores, uno menos de lo habitual por las bajas. Mejía, que iba a ser titular en el partido según adelantó el técnico, no estará por una micro rotura muscular. Brian tampoco viajó por una lumbalgia y lo sustituye Diego Dadín. Al él se suma de nuevo Nacho López. Aunque el lateral derecho ha entrenado con el equipo durante la semana y ya no tiene molestias en los isquiotibiales, Pouso prefiere dejarlo descansar una semana más para que la lesión no reaparezca. "Conmigo de la camilla al campo no va a salir nunca nadie", reivindicaba el entrenador esta semana en rueda de prensa. La última baja es la de Naveira que, tras un choque durante uno de los entrenos necesitó puntos en la tibia.

Así y con Berrocal de vuelta, en Santa Eulalia están: Edu, Diego Dadín, Berrocal, Pol Bueso, Santi Figueroa, Rivera, Adighibe, Javi Pazos, Álex Fernández, Álex González, Romay, Álvaro Bustos, Churre, Sana, Campillo, Pedro Vázquez y Jouad.

Carlos Pouso ya adelantó que va a hacer cambios con respecto al partido disputado en Pasarón, volverá a pedir a la plantilla un juego muy vertical. Además toca estar muy pendientes a las transiciones ofensivas del rival, que pueden repercutir en pérdidas de balón, un aspecto en el que el equipo se ha entrenado mucho esta semana.

La fortaleza del rival en su campo es un factor a tener en cuenta. Aunque Pouso no quiere quejarse de las condiciones admite que es un césped artificial duro y desgastado. Por si fuera poco el viento puede afectar al juego del partido, como ocurriera ya en Las Rozas, un campo muy similar.