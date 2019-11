El Cisne no brilla, pero sigue líder

El juego comenzaba muy igualado en el CGTD contra un Zamora que dominó el juego en la primera parte. El marcador reflejaba empates constantemente y terminaba con un 13-13 en el que el Cisne sufría y no mostraba su juego habitual. Los zamoranos estaban apretando fuerte y Jabato cambió a Chapela por Preciado que anotó un tanto y "maneja muy bien este tipo de situaciones", según el técnico.

Llegaba la segunda parte y los locales seguían sin encontrarse con un rival que no le dejaba mostrar lo mejor de sí.

Cualquiera podría haber ganado el partido que hacia la mitad de la segunda parte seguía 21-21. Los de Jabato y Javi Vázquez anotaron tres goles que los hacían ponerse por encima en el marcador, pero el rival contestaba con otros tantos y el ambiente en la pista era cada vez más tenso. Otro tanto de Javi, tiempo muerto del Zamora, uno de Chan, otro tiempo del Cisne y un final de Leiras les daba el 24-27 que les permite seguir liderando la División de Honor Plata. Tras el partido el entrenador cineísta admitía que "no estábamos haciendo nuestro juego, ellos tuvieron argumentos de sobra para ganar y no estábamos jugando como debemos para hacernos valer aquí y ser más fuertes". Además, reconoció que no siempre van a estar brillantes y que los equipos de la liga son exigentes.