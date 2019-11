El Pontevedra viaja sin Mejía ni Nacho

El Pontevedra se enfrenta mañana, a las 12.00 horas, al Peña Deportiva, cuarto clasificado y afronta el partido como una gran oportunidad para continuar con su racha de victorias y aproximarse a los puestos de play off.

La principal baja en la expedición granate es la de Mejía, que tiene una micro rotura muscular que le impedirá ser titular como adelantó ayer Pouso. "Cuando llegué había jugado poco. Yo le veía que estaba ya para aportar más minutaje y por exigirle un poco más le forzamos sin quererlo, es culpa mía, pero eso puede pasar", reconoce el técnico granate.

La otra baja es la de Naveira que necesitó puntos en la tibia tras un choque en el entrenamiento. Por otro lado, está Brian que no viajará a Ibiza por lumbalgia y por no empeorarla la dolencia con el viaje. En su lugar irá Diego, del filial "tengo plena confianza en él, es un buen portero", dice Pouso. El entrenador ha estado observando a los filiales "la plantilla no es muy larga y es muy probable que en algún momento haya que tirar de alguno", ha adelantado. Aunque no será en esta ocasión.

Otro que no viajará será Nacho López. El lateral derecho ha entrenado toda la semana con el grupo y ya no tiene las molestias en los isquiotibiales que lo han apartado del campo durante el último mes. Aún así Pouso no quiere forzarlo y prefiere esperar.

"Conmigo de la camilla al campo no va a salir nunca nadie" deja claro Pouso. "Primero por un respeto a los que están. Me da igual que sea el más titular. Esas cosas las llevo a rajatabla...El esperar otra semana es por su bien. No tengo buena experiencia en estos casos, cuando crees que ya está bien viene la lesión en la misma zona. Nacho es un jugador muy importante, pero cuando esté al 100%".

Sobre la posibilidad de llevar a alguien del filial, además de a Diego, Pouso aclara que "somos suficientes" y que "por tema de plazas no se puede". Al final viajan 17 jugadores, uno menos de lo habitual.

Rival complicado

En cuanto al rival Carlos Pouso muestra mucho respeto. "Hace muchas cosas bien, a nadie le regalan los puntos. Tiene muchas virtudes". El técnico granate destaca las transiciones ofensivas y la intensidad y agresividad en el robo del balón. "Ahí si no estás lúcido se producen muchas pérdidas, porque es evidente que el campo no es Pasarón. Por eso hay que evitar determinados pases, ser muy fuertes en las disputas, estar muy atentos a las segundas jugadas, porque la hierba sintética te lleva a eso", explica el técnico.

El Peña Deportiva viene de Tercera y va cuarto en los puestos de play off. "Me da igual que sea un recién ascendido, es de la categoría. Es mi rival directo porque es el que vamos a tener el domingo y vamos allí con el máximo respeto y ambición".

En este sentido. el técnico granate no se preocupa en gran medida aunque estén en juego los puestos de ascenso, del que lo separan tres puntos. "Para mi todos los rivales son directos. Y este no es más por marcar el puesto de play off. Estamos en el primer tercio de competición y todavía hay mucha tela que cortar", recuerda Pouso.

"Lo que está claro es que ni ganando ese partido nos metemos en play off, ni perdiéndolo perderíamos todas las opciones. Es un partido más, que sí que momentáneamente te acercaría a unas plazas de privilegio, pero de que me vale ganar el domingo y luego perder tres días seguidos. Esto es un suma y sigue", finaliza el vizcaíno que sigue con la filosofía de "partido a partido" que bien ha inculcado a sus jugadores.

El equipo entrenó ayer en el campo de A Xunqueira y hoy lo hace a las 9.30 horas en Ceponzóns, antes de dejar la ciudad del Lérez. Los granates salen del aeropuerto de Vigo hasta Ibiza con escala en Madrid.