Nacho López ya está disponible

Tras cuatro partidos sin poder jugar Nacho López ha comenzado a entrenarse con sus compañeros y ayer completó todos los ejercicios, algo que Pouso por prudencia no le permitió el lunes.

El lateral derecho ha enlazado desde el principio de temporada varias lesiones de isquiotibiales que no le han dejado jugar todo lo que quería. Ahora asegura que "no tengo ninguna molestia y todo va perfectamente". El lateral derecho continúa trabajando con el preparador físico, Miguel Arcos, y el fisioterapeuta, Manu Barros "para seguir potenciando ese déficit que tengo en alguna zona y ver si de esta se solucionan los problemas que llevo teniendo toda la temporada y si acabo de estar más tiempo en la camilla que en el campo", confiesa Nacho.

El asturiano no ha hablado aún de fechas con Pouso, pero si continúa al mismo ritmo los entrenamientos podría estar listo para jugar este domingo. "La idea de esta semana es ir poco a poco y de momento va bien la cosa, pero vamos a esperar a la siguiente sesión. Al final se trata de que yo me encuentre bien y de no volver a recaer", afirma el lateral.

El asturiano ha estado fuera del campo en cuatro partidos que han sido clave para el equipo en esta otra cara del Pontevedra que estamos viendo y en la que aún no ha podido participar. "Parece que ahora sí que dimos con la tecla definitiva y el equipo va muy bien. Me siento contentísimo por los resultados. Ojalá sigamos así, firmo ahora para quedarnos primeros y no jugar un minuto", recalca el jugador granate. Aún así admite que tiene ganas de participar, "la dinámica es muy positiva y a todo el mundo que entra a jugar le resulta más fácil porque el equipo se está acoplando y se ve que hemos dado un paso hacia adelante".

Desde fuera el granate ha visto como ha evolucionado el conjunto a un "equipo más vertical, transitando muy rápido y eso el lo que queríamos todos".

Ahora al volver a los entrenamientos con sus compañeros también nota cambios en el entrenamiento "a nivel de intensidad damos un paso hacia adelante y dimos un plus porque nos aprieta más y es súper exigente. Ahora mismo está dando con la tecla y la gente está enchufada".

Pero no cree que los resultados son fruto del cambio de actitud que pedía hace un mes la presidenta del club, Lupe Murillo. "Yo no veo que anteriormente hubiese mala actitud. Actitud e intensidad son dos palabras muy banales. El fútbol son cosas más específicas. La intensidad y el compromiso a nadie le falta. Nadie quiere salir a perder en los partidos. Son muchas variables en las que con Luismi digamos que la gente no lo entendía y ahora sí que la gente capta mejor la idea de Pouso. Tenemos jugadores para este tipo de fútbol que Carlos Pouso nos está inculcando", aclara.

Sobre el entrenador aclara que, aunque hasta ahora no haya entrenado con el grupo ve que "es una persona que se preocupa por el conjunto y todos los días me preguntaba qué tal estaba y cómo iba la recuperación, es muy cercano".

El lateral sigue la tónica del técnico y de sus compañeros con la filosofía del "partido a partido" y aunque los granates están más cerca de los puestos de ascenso, mantiene la cautela "si pierdes el domingo ya te acercas a los puestos de descanso. El grupo está muy apretado y cualquiera te puede sacar los colores".

Además, asegura que en el vestuario no tienen miedo a romper la racha de victorias y perder, "algún día vamos a perder. Al final es fútbol, puedes hacer un partidazo y perder. Lo que cuentan son las sensaciones de que el equipo vaya en la misma dirección, y se está consiguiendo".

Naviera es baja

Durante el entrenamiento de ayer en Cerponzóns, Navieira sufrió un traumatismo en la pierna izquierda que le provocó una herida inciso contusa pretibial que necesitó de puntos de sutura. Por ello y aunque no sea lesión el defensa será baja en el próximo partido del domingo contra el Peña Deportiva en Santa Eulalia del Río, Ibiza.