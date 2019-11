Filip Toncinic trae al Peixe Galego experiencia y seguridad en el juego

El Marín Peixe Galego presentó ayer a su nuevo fichaje, Filip Toncinic, que entra por Diago Quinn, y viene para dar más solidez y madurez al equipo. En inglés y bromeando con que necesitará un par de semana para recordar el español llegó el nuevo pívot a A Raña para ponerse a las órdenes de Javi Llorente.

El croata admitió que es una buena oportunidad para él y un buen momento para venir porque "me pueden ayudar a mejorar y yo a ellos y conseguir victorias y encontrar el beneficio mutuo". El jugador de 2.13 metros conoce la liga y sabe que el nivel es dificil. "Es una de las mejores ligas que hay para jugar en Europa y hay muchos equipos que quieren aguantar en la categoría" . Toncinic adelanta que intenterá "dar consistencia atrás, ayudar en el rebote y dar todo lo que se me pida". Por su parte el entrenador del equipo, Javi Llorente, confía en que "nos va a dar consistencia interior y vamos a tener una referencia clara para generara canasta". Destacó que tiene experiencia en LEB Oro, algo que necesita el equipo. "Nos tiene que ayudar a aguantar interiormente no solo en el uno contra uno sino para dar seguridad a los que están defendiendo fuera y que estén más tranquilos sabiendo que alguien le va a guardar las espaldas", señaló el técnico. Ahora falta que llegue el transfer internacional de Toncinic para que pueda jugar el sábado. Desde el club adelantan que probalbemente así sea.