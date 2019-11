El Pontevedra avanza de tres en tres

El Pontevedra se ha abonado al número 3. Superado el primer tercio de competición, el equipo granate, después de encadenar cuatro victorias consecutivas (o tres más una), en su tercer partido seguido marcando tres goles, se ha situado a solo tres puntos del play off de ascenso, el objetivo que se marcó en verano pero que hace apenas un mes parecía un sueño difícil de alcanzar.

Una de las claves para este ascenso es la mejoría en el aspecto defensivo, y es que el Pontevedra, aunque sigue siendo el segundo equipo más goleado del grupo I (21 tantos en contra, solo superado por el colista, el San Sebastián de los Reyes, con 31), en las cuatro últimas jornadas solo ha encajado tres goles.

Portería a cero

Uno de los objetivos de Carlos Pouso es cerrar la sangría que padecía el Pontevedra en defensa, pues el equipo encajaba demasiados goles y, por lo tanto, le costaba mucho ganar los partidos. Contra el Marino se logró la premisa del técnico de dejar la portería a cero (3-0), algo que solo se ha logrado en dos ocasiones esta temporada: en la jornada 1 contra el Coruxo (2-0) y en la 6 contra el Oviedo B (0-1). Tal y como admitió el míster en rueda de prensa, "me enfada mucho que me hagan goles, prefiero un 2-0 que un 3-1, aunque me tildéis de defensivo".

La entrada de Jaouad como pareja de Churre en el centro de la defensa, firmando además una gran evolución, está dando solidez, seguridad y contundencia en la zaga, así como los laterales, especialmente el izquierdo, primero con Pol Bueso contra Las Rozas y después con Campillo contra el Marino, cerrando y controlando mucho mejor las llegadas de los rivales por banda.

más eficacia

Si algo había echado de menos el Pontevedra en las primeras nueve jornadas de liga con Luismi al frente fue acierto de cara a la portería contraria. El equipo generaba numerosas ocasiones de gol en cada partido, pero erraba la mayoría y apenas conseguía marcar.

Esa tendencia ha ido cambiando poco a poco en las últimas semanas. El conjunto granate no solo ha encadenado tres partidos marcando tres goles, sino que el domingo contra el Marino hizo gala de una gran eficacia anotadora, marcando en un alto porcentaje de sus remates.

menos limpiaparabrisas

Si dejar la portería a cero fue uno de los apuntes positivos del partido contra el Marino, uno de los negativos fue el juego demasiado horizontal que desplegó el Pontevedra. Carlos Pouso lo definió como un "limpiaparabrisas", porque los futbolistas movieron la pelota de un lado a otro sin demasiada profundidad, algo que no gustó ni al técnico ni a la afición. "No me gusta el fútbol control, y no creo que tengamos equipo para eso", señaló. Como ejemplo, aseguró que "quiero ser más Liverpool que Barça" y explicó que, de hecho, "me pongo nervioso si tenemos posibilidad de progresar hacia delante y lo que hacemos es jugar hacia los costados como un limpiaparabrisas, no me gusta ese fútbol. Voy a intentar que eso no se vea, sino que se vea a un equipo que vaya a cuchillo" .

continuidad y competencia

Solo un cambio hizo Pouso ante el Marino con respecto al partido de Las Rozas. El técnico vasco ha empezado apostando por la continuidad en el once, aunque la semana pasada destacó que son los jugadores los que se quitan o se ponen según su esfuerzo diario.