Carlos Pouso: "Quiero ser más Liverpool que Barça"

En su primer partido en Pasarón, el entrenador del Pontevedra, Carlos Pouso, dejó claro cuál es el estilo de juego que quiere imprimir al equipo, aunque no logró plasmarlo de todo sobre el césped. Del partido de ayer reconoce que, pese a la victoria, no sale del todo satisfecho al entender que el equipo, en algunos momentos "nos equivocamos de concepto" y que "renunció a jugar con más verticalidad para ir a buscar el segundo gol" cuando el "rival estaba más abiertito" y dejaban espacios.

Reconoce que "mentiría" si dijeses que el de ayer fue "un gran partido" y aunque se mostró satisfecho por "la actitud y disposición en el campo" cree que "el equipo puede dar más y estoy convencido de que va a dar mucho más".

En este sentido, insistió en que su idea se aleja de lo que definió como "fútbol control". "No me gusta el fútbol control, y no creo que tengamos equipo para eso", señaló. Como ejemplo, aseguró que "quiero ser más Liverpool que Barça" y explicó que de hecho "me pongo nervioso si tenemos posibilidad de progresar hacia delante y lo que hacemos es jugar hacia los costados como un limpiaparabrisas, no me gusta ese fútbol". Pouso aseguró que "voy a intentar que eso no se vea, sino que se vea a un equipo que vaya a cuchillo" aunque también entiende que tras los malos resultados del inicio de temporada los jugadores apuesten en este momento por dar "esos pases de seguridad" que, aunque mantienen la posesión, "nos están limitando la verticalidad y es ahí donde yo creo que somos buenos". "Me gusta el control pero mediante la verticalidad", insistió, "nos ha faltado algo de agresividad" y "eso es algo que tenemos que mejorar", finalizó. Sí mostró su alegría por dejar la portería a cero.

El Ibiza en Copa

El técnico también pudo valorar tras el partido el emparejamiento en Copa del Rey del Pontevedra con el Ibiza. Calificó la eliminatoria como "complicada" ante un club "diseñado para ascender" y con "una estructura de Primera División". En el lado positivo señaló el hechode que se vaya a disputar a un único partido en Pasarón: "jugar en casa es bueno para nuestra afición y eliminamos un viaje". "Trataremos de hacer un buen partido y pasar la eliminatoria", finalizó.