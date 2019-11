Primer test para Pouso en Pasarón

El Pontevedra busca esta tarde ante el Marino de Luanco su cuarta victoria consecutiva, la segunda de la era Pouso en el banquillo, para seguir escalando posiciones en un grupo I de Segunda B tremendamente igualado. El entrenador vasco debutó el pasado domingo con una victoria en Las Rozas, con remontada incluida (1-3), y el de hoy será su debut en Pasarón ante una afición granate muy exigente, pero que también está muy ilusionada con el cambio en la dinámica del equipo.

Además de Javi López, lesionado de larga duración, Carlos Pouso no podrá contar con Nacho López, que ya se ha perdido los tres últimos encuentros por problemas en los isquiotibiales y ha trabajado toda la semana al margen del grupo, ni con Jesús Berrocal, que aunque se integró con sus compañeros desde el miércoles, todavía no está al cien por cien de su pubalgia y el técnico no lo quiere forzar para evitar una posible recaída.

El míster granate se quedó satisfecho con la imagen del equipo en Las Rozas, por lo que se prevén pocos cambios con respecto a ese partido. La intención de Pouso es crecer desde la solidez defensiva, sobre todo para cortar la sangría de goles en contra que ha venido recibiendo el Pontevedra desde las primeras jornadas, y a partir de ahí, con intensidad, presión alta y transiciones rápidas, generar peligro y aprovechar las ocasiones para ganar.

Con respecto al rival de esta tarde, el técnico señaló que es diferente a Las Rozas, por lo que habrá que adaptarse un poco a su juego para poder hacerle daño. El Marino de Luanco, dirigido por el exfutbolista profesional Oli, destaca por ser "un equipo ordenadísimo, muy solidario, que trabaja bien en defensa y que tiene mucha calidad de medio campo hacia delante".

Carlos Pouso destacó a algunos de los futbolistas del cuadro asturiano, como Álex Arias, Luis Morán y Saha, que pueden ser decisivos. "Tienen mucha rapidez en las transiciones, mucho sentido común y hay que jugar el partido bien colocados porque no van a darnos facilidades", señaló el entrenador granate, que apela a la concentración de la plantilla para encarar un encuentro que se presume complicado. No obstante, el Marino necesita sumar para alejarse de la zona de descenso, de la que le separa solo un punto.

Aunque la atención estará centrada en el partido, por la mañana, a las 12.30 horas, se celebrará el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey en el que el Pontevedra conocerá su primer emparejamiento.