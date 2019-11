Medio millar de corredores dan visibilidad a la diabetes

El paseo de Montero Ríos fue ayer el escenario de la VI Milla Urbana Solidaria organizada por la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia (Anedia). La prueba, oficial de la Federación Gallega de Atletismo y con distancia homologada, contó con la participación de alrededor de medio millar de personas de todas las edades.

El objetivo de esta cita es dar visibilida a la diabetes y en esta ocasión, entre las habituales reivindicaciones de Anedia para hacer frente a esta enfermedad, como ampliar las consultas médicas o el personal formado, se ha querido poner el foco especialmente en reclamar apoyo psicológico para las personas afectadas.

La milla contó con un recorrido de 1.609 metros y hubo carreras para las categorías sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, una prueba popular y la competición élite, tanto femenina como masculina, además de una breve caminata de sensibilización abierta a la participación de todo el mundo.

Además de regalar camisetas azules de Anedia entre los participantes, se repartieron hasta mil vasos reutilizables para colaborar en la conservación del medio ambiente.