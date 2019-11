Iván Calvo: "Estoy yendo de menos a más"

Cada vez más adaptado a un Cisne cuyo bloque juega prácticamente de memoria, pues todos los jugadores se conocen perfectamente unos a otros, Iván Calvo se está destapando como una pieza clave en la faceta defensiva. El pivote fue determinante el pasado sábado para ganar al Sarriá y mantener el liderato de la División de Honor Plata (con un partido menos), sobre todo tras la descalificación de Miguel Simón. Admite que pudo haber sido su mejor encuentro desde que fichó por el equipo de Jabato este verano y está motivado para seguir creciendo y aportando.

Está siendo una pieza clave en el entramado defensivo del Cisne Colegio Los Sauces esta temporada. Sin hacer mucho ruido, Iván Calvo está yendo de menos a más y el pasado sábado fue decisivo en la victoria pontevedresa sobre el Sarriá (30-25), dos puntos que mantienen a los de Jabato como líderes de la División de Honor Plata. El pivote analiza la actualidad del equipo.

- Quizá no se nota tanto, pero su aportación al equipo está siendo clave. ¿Cómo lo ve usted?

- Es normal, pasa en casi todos los equipos y en todos los deportes, que los que defienden no llaman tanto la atención. A principio de temporada, como estaba acostumbrado a jugar en Primera Nacional, me encontraba más lento y cometiendo más errores, pero ahora estoy yendo de menos a más, me siento cómodo jugando y estoy contento, creo que estoy aportando.

- ¿Es más fácil o más difícil adaptarse a un equipo tan hecho como el Cisne?

- Como ya tienen tan claro cómo quieren jugar, es más fácil adaptarse y saber lo que tienes que hacer. Además, los compañeros ayudan mucho, te dan algunas claves sobre el estilo de juego y cómo defiende el equipo y creo que estamos a un buen nivel. Yo soy, como quien dice, el único de fuera, el que nunca había jugado aquí, y estoy muy contento con mis compañeros.

- ¿Cree que contra el Sarriá hizo uno de sus mejores partidos desde que llegó al Cisne?

- Sí, yo creo que fue uno de los mejores, porque además nos quedamos sin el otro defensa, porque lo expulsaron con roja, y nos tuvimos que adaptar y aportar el resto un poco más. Aunque tuvimos momentos difíciles, supimos salir adelante y ganar el partido, que era importante.

- ¿Contaban con este inicio de liga tan bueno?

- Todos los equipos trabajan para dar el máximo posible. Igual no nos esperábamos empezar tan bien, pero siempre tuvimos confianza en nosotros.

- Y la categoría está muy igualada, muchos partidos se deciden por detalles...

- En esto entra que se conozcan tan bien los compañeros. Porque a lo mejor en otros equipos, ese pase que se falla o esa bola que se pierde, es decisiva al final y a nosotros no nos pasa tanto porque prácticamente todo el mundo sabe a dónde va todo el mundo.

- ¿No tener el ascenso o el play off como objetivo les beneficia?

- Sí, es como todo. Si te ponen como objetivo estar arriba y cumplir siempre, sales con una presión añadida, y nosotros no la tenemos y nos beneficia.

- ¿Cómo ve el partido de mañana contra el colista? ¿Le preocupa que el equipo se relaje?

- Estuvimos entrenando como todas las semanas como si fuera un partido más, nos da igual si el rival va segundo, quinto o último, las ganas van a ser las mismas y no creo que su situación vaya a hacer que nos relajemos. Nunca jugué allí, pero sí que sabemos que la gente aprieta mucho y que eso se nota en la pista.