Motivación a ritmo de reguetón

Pop, rock, música francesa, pero sobre todo reguetón es lo que suena cada día en el vestuario del Pontevedra. No hay deporte que se practique ni equipo que se precie que no se motive habitualmente o de vez en cuando con algo de música. En el conjunto granate se respira buen ambiente y por eso todos los futbolistas hacen sus aportaciones y eligen algún tema, pero los que suelen llevar la voz cantante (nunca mejor dicho) son Álex González y Álvaro Bustos.

"Compramos unos altavoces para el equipo y yo me encargo de llevarlos a los entrenamientos", explica el cántabro, "la persona más responsable con los altavoces" en palabras de Bustos, que reconoce que "a mí me gusta poner música", aunque también deja que otros elijan, sobre todo el capitán, Edu Sousa. Se trata de dos pequeños amplificadores inalámbricos (que cuando la sesión es en Cerponzóns ponen uno en cada vestuario) sincronizados vía bluetooth con un móvil en el que se activa una lista de reproducción de Spotify con unas 50 canciones.

"Reguetón es lo que más quiere la gente. A veces se oyen otros estilos, pero pocas", comenta Álex. Esos otros estilos que suenan "en momentos más tranquilos", como explica Álvaro, suelen ser pop español, rock o música francesa, que le gusta al propio Bustos y a compañeros como Adighibe o Jaouad.

El reguetón domina una "playlist" del Pontevedra en la que no faltan nombres como Daddy Yankee, J Balvin, Nicky Jam, Bad Bunny, Maluma, Becky G o Rosalía, pero si hay una estrella que brilla por encima de todo es la orquesta El Combo Dominicano. "La Cucaracha le gusta mucho a Churre y solemos ponerla siempre", apunta Álvaro, mientras que Álex señala que "una de las canciones que mas ponemos es "Dale Vieja", que nos motiva porque es bastante animada". El extremo cántabro reconoce que aún es pronto para hablar de un tema que les dé suerte, porque "de aquí a final de temporada seguro que cambiarán mucho las cosas", pero por ahora esta última canción es una apuesta segura en el vestuario granate.

Goleadores en Madrid

Además de elegir gran parte de la música que suena en el vestuario del Pontevedra, Álex González y Álvaro Bustos fueron claves en la victoria del equipo granate el pasado domingo en Las Rozas (1-3), la tercera consecutiva en las últimas semanas y que ha llevado a los de Carlos Pouso a la octava posición de la clasificación, a solo cuatro puntos del play off.

"Creo que ya tocaba después de ese mal momento en el que encajamos tres derrotas consecutivas, hemos cambiado la dinámica y creo que es positivo para todos", apunta Álvaro Bustos, que considera que está creciendo cada vez más dentro del equipo. "Empecé bien la temporada y después tuvimos un bache tanto a nivel personal como del grupo. Cuando el equipo va mal cuesta que salgan las cosas. Ahora creo que todos estamos en un momento mejor, y personalmente eso también ayuda, y yo me encuentro mucho mejor", señaló el futbolista asturiano.

En la misma línea se expresó Álex González, que valoró que "ahora llevamos una buena dinámica después de una muy mala". El extremo cántabro destacó, además, la importancia de los últimos nueve puntos sumados por el conjunto granate. "Creo que tenemos que darle mérito a esto porque es muy difícil conseguirlo en la categoría, sobre todo ganando fuera de casa, que además era una de las asignaturas pendientes del Pontevedra", señaló.

En este sentido, dio especial valor a la victoria en Las Rozas, en un campo de Navalcarbón en el que los madrileños no habían perdido todavía esta temporada y se estaban mostrando muy sólidos. "Era una salida complicada, es un campo difícil, en el que no habían perdido y apenas habían encajado, hacía mucho viento, el sintético estaba regular, pero supimos adaptarnos", comentó Álex, que considera que Pouso quiere convertir esto último en una característica del Pontevedra: "Quiere que nos adaptemos a los partidos y a las circunstancias, y creo que en ese sentido el domingo cumplimos".

Así lo ve también Álvaro Bustos, que recuerda que "cada partido y cada campo te va a exigir una forma diferente de jugar". Sobre el nuevo entrenador, el asturiano destacó que "nos está dando confianza, nos está inculcando esa manera que tiene de jugar y vamos poco a poco, llevamos una semana solo con él y no se puede plasmar todo dentro del campo".