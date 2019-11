Aarón González gana en Euskadi

Buenas sensaciones para Aarón González en el encuentro entre la selección gallega de boxeo y la de Euskadi en tierras vascas; una velada muy igualada, que se decantó por un ajustadísimo 5-4 para el combinado local, pero en el que el marinense logró un nuevo triunfo que le permite seguir creciendo de cara a su regreso a la selección española, el próximo 23 de noviembre, en el enfrentamiento contra Austria.

Aarón se impuso a Ander González por decisión unánime. Un combate que empezó con buen ritmo, movilidad y efectividad para el boxeador del Team Thunder, pero un cabezazo desafortunado condicionó al marinense al final del primer asalto. Aún así, Aarón siguió dominando las distancias y haciendo un buen trabajo para imponer su boxeo.

En el segundo asalto se pudo ver a un Aarón intentando meter golpes de poder en la zona de flotación, haciendo que su rival se limitara a defender y a tirar contras intentando cazar al representante gallego. En el último asalto, el marinense volvió a la movilidad y, con buenos giros y un ritmo alto de combate, se aseguró la victoria.

El del púgil del Team Thunder fue el último enfrentamiento de la jornada. Antes, el coruñés Abdul Maon había caído a los puntos en un gran combate que le permite sumar experiencia, Kike García también perdió contra el campeón de España joven 2018 en un duelo muy igualado y Lucía Rogel no podía con la campeona de Euskadi a pesar de hacer un buen papel. Erik Saúl, aunque puso muy buenas maneras en el ring, no pudo evitar el 4-0 para los vascos. El intento de remontada de los gallegos empezó con Charly López y con Mario Pascual, pero la derrota de Luis Arturo Piza hizo que las dos siguientes de David Álvarez y Aarón González no fueran suficientes.