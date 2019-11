El Pontevedra de Pouso rompe mitos

Tres victorias consecutivas demuestran que el Pontevedra están dejando atrás la mala racha que arrastra desde el inicio de temporada y va escalando poco a poco en la tabla clasificatoria, de los puestos más bajos cercanos al descenso al octavo en el que se encuentra actualmente con 18 puntos. Los granates están mostrando su mejor versión a base de trabajo y esfuerzo. Pouso apenas ha cumplido una semana y no tiene ninguna varita mágica, aunque en solo un partido ya ha roto varios mitos que persiguen al Pontevedra. Además, ha introducido pequeños cambios que han sido positivos hay que reconocerle a los jugadores un cambio de actitud, el que venía pidiendo Lupe Murillo y que se ha visto en el campo de juego en los últimos tres partidos, también con Jesús Ramos.

viento en contra

El reto del pasado fin de semana no era precisamente fácil y el partido estaba rodeado de circunstancias antes de empezar. El viento no perdonó y fue un factor decisivo, sobre todo en la primera parte, que no favoreció al Pontevedra y más tras encajar el gol inicial.

Por otro lado, ganar en un campo así no es fácil. Un terreno de juego de césped artificial con mucho caucho que hacía que el balón botara en exceso, especialmente en los desplazamientos largos.

Además, fue una victoria que deja un dulce sabor de boca, y es que el Pontevedra se ha convertido no solo en el primer equipo en ganar a Las Rozas en casa, sino también en el primero en meterle más de un gol.

Ganar en madrid

La historia del club granate hace pensar que los del Lérez tuvieran una maldición en Madrid. Solo en las dos últimas temporadas los granates perdieron ocho de los 14 partidos disputados y desde 2010 solo han ganado en cuatro de las 20 visitas que han hecho los del Lérez a los equipos de la capital.

El último partido en la capital, con el Real Madrid Castilla así lo corroboraba con un 2-1. Sin embargo la nueva era de Pouso comienza sin excusas en el campo y sin supersticiones.

todo o nada

El Pontevedra siempre ha tendido a mostrar dos caras, una cuando juega en Pasarón y otra cuando lo hace fuera. Ahora está dejando esa racha atrás con dos victorias consecutivas en terreno ajeno. Sin embargo, sí que está dando la sensación con el paso de los partidos de que la actitud ha cambiado y eso se nota en la intensidad.

El Pontevedra es el único equipo de Primera, Segunda y Segunda B que aún no ha empatado ni un solo partido. O gana o pierde, no hay término medio para este equipo.

Remontar también solía ser un reto difícil para los granates y también la están combatiendo. Sin embargo, parece que la tarea pendiente es no encajar gol, y es que en diez de los doce partidos jugados los de Pouso han recibido, al menos, un gol, excepto contra el Oviedo B (0-1) y el partido en Pasarón contra el Coruxo (2-0).

el juego de Pouso

El estreno del nuevo técnico granate, Carlos Pouso, no pudo ser mejor, cumpliendo el dicho de a entrenador nuevo, victoria segura. Aunque no ha tenido tiempo de ensayar grandes cambios que seguramente veremos en próximos partidos, el míster supo jugar sus cartas en un campo complicado. El vizcaíno supo enganchar a los jugadores y la plantilla presionó muy arriba durante los 90 minutos, jugando con mucha verticalidad, profundidad y robo de balón.

Desde el principio de temporada el equipo venía teniendo una defensa algo débil que antes Ramos y ahora Pouso han sabido enderezar. El nuevo técnico usó una defensa sin laterales específicos con dos centrales reconvertidos y Campillo y Pol Bueso en la banda. Una receta que hizo más fuerte la línea defensiva.