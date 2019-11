Natalia Murio suma cuatro máster esta temporada

Hasta Gijón se desplazaron tres deportistas pontevedreses, el pasado fin de semana para el máster nacional para las categorías Sub 13 y Sub 17. La más destacada Natalia Murio, que venció en el dobles mixto junto a su compañero habitual, el madrileño Álvaro Moral.Suma cuatro títulos de máster Murio esta temporada. Además disputó la modalidad individual, donde sumó una meritoria medalla de bronce. En categoría Sub 13, Martin Nistal y Lía Illán fueron los representantes pontevedreses. Ambos alcanzaron el cuadro final. Por otro lado en el máster nacional Absoluto Raquel Miguens logró la medalla de plata.