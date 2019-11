Carlos Pouso: "El equipo se ha amoldado a lo que exigía el guion"

El nuevo entrenador del banquillo granate, Carlos Pouso, resumió el encuentro diciendo que "estoy aquí para no molestar ni estorbar. Este juego es de ellos y la gente debe centrarse en ellos. Estoy muy contento. El equipo se ha amoldado a lo que exigía el guión. Vienes a un campo desconocido, no agradable por el viento y cuesta. En la primera parte hemos pagado el desconocimiento del medio pero el equipo se ha rehecho y ha hecho una primera parte correcta. En la segunda, quitando jugadas puntuales y con el viento a favor, hemos apretado más arriba y hemos estado más acertado".

Sobre el rival señaló que "hemos ganado a un buen equipo que estaba imbatido en este campo y que ha demostrado que es por algo. Tiene muchos argumentos para hacer una muy buena temporada. A mí no me sirve lo de recién ascendido. Es un equipo de nuestra categoría y ha demostrado que el día que no estemos como Dios manda pues te puede ganar como ha ganado en muchos partidos".

Sobre los mejores momentos del Pontevedra en el partido comentó que "a partir del gol de ellos, el equipo ha dado un paso adelante. Teníamos el viento en contra y no podíamos jugar mucho en largo porque la pelota se frenaba mucho. Hemos jugado por abajo llevando el juego hacia delante. Hemos tenido ocasiones en la primera parte, pero no hemos estado acertados. Hemos marcado en la última jugada antes del descanso. Son cosas que pasan en el fútbol. En la segunda parte con el viento al revés, ellos lo han intentado, pero salvo en un par de ocasiones que han tenido el equipo ha estado bien. Hemos dominado el juego y aunque en fútbol el que no domina te la puede colar pues estoy satisfecho por los chavales".

Sobre la actuación de Bustos el técnico granate dijo que "no me gusta particularizar. Todos se implican, hacen bien su trabajo. Álvaro es un valor diferencial. Tengo que hacer como Valverde cuando habla de Messi. Es un jugador que nos da para jugar por varias partes del campo, es desequilibrante y tiene hambre de gol", apuntó Pouso.