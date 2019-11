El primer reto de Carlos Pouso

El equipo granate se enfrenta hoy a su primer partido bajo las órdenes del nuevo entrenador, Carlos Pouso, en Navalcarbón contra Las Rozas a las 12.00 horas. La primera prueba de Pouso no es fácil, pero el técnico granate que ya ha avisado que no entiende de excusas.

Las Rozas es un equipo que aún no ha perdido en su campo y que solo ha encajado dos goles en Navalcarbón. El equipo es un recién ascendido, pero ha cambiado jugadores y tiene un punto menos que el Pontevedra. Además en los once partidos jugados solo ha encajado siete goles, por lo que se avecina un partido complicado, y es que las condiciones no son las mejores. "El campo es de dimensiones reducidas, con césped artificial y tiene mucho caucho. Está muy mal", recuerda Jaouad de sus visitas al césped el año pasado. Unas condiciones que hacen que el balón bote mucho.

Sin embargo Carlos Pouso no quiere excusas, "desde que se inventaron las disculpas, desaparecieron los errores", así que no va a perdonar, aunque entiende que es un fuerte rival. "Si el campo está mal, lo está para los dos", recuerda. Por todo ello, lo más importante será no encajar gol, ya que remontar en Navalcarbón puede llegar a ser una odisea. Hoy el Pontevedra de Pouso tiene la oportunidad de ser el primer equipo en ganarle en casa a Las Rozas y para ello tiene que hacerlo muy bien, con un juego vertical y con mucha seguridad en la línea defensiva.

Con todo, hoy al Pontevedra se le presenta un gran reto en el que empatar tampoco sería un mal resultado a tenor de las dificultades que presentan en casa los madrileños.

En cuanto al once titular es muy similar al del último partido que el entrenador granate ya presenció en Pasarón desde la grada antes de hacerse cargo del equipo. Carlos Pouso aún no quiere hacer grandes cambios aún, algo que ya ha avisado, y es que considera que "no es positivo" porque lleva muy poco tiempo y este es el primer partido.

Sin embargo en los entrenamientos ha estado practicando pequeños ajustes del 4-2-3-1 de los últimos partidos y en varios momentos Sana y Álex se adelantaban, quedando de 4-1-4-1. Un sistema que le ha dado buenos resultados a Pouso y por el que probablemente se decante con Las Rozas.

Los granates se desplazaron a Navalcarbón con todos los jugadores convocados, a excepción de los lesionados Nacho López, Berrocal y Javi López.