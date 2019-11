El Cisne mantiene un liderato indestructible

Los cineístas siguen soñando y manteniendo su racha de victorias. No fue un partido fácil para los de Jabato, pero el objetivo de mantenerse en lo alto de la clasificación y la inyección de moral tras ganar al Teucro junto con el hecho de jugar en casa lo hicieron posible.

Los de Sarriá fueron difíciles, con un rival muy activo que propuso un juego vivo y rápido para sorprender a los locales.

El partido comenzaba muy igualado para ambos equipos hasta el final de la segunda parte, donde los pontevedreses consiguieron ganar distancia con un 12-8 e irse al descanso algo más desahogados.

Un alivio que no duró mucho cuando la segunda mitad los cineístas comenzaban mostrando otra cara. Los primeros diez minutos el equipo estuvo muy bajo con un Sarriá superior en el juego que supo mover el balón y hacer sufrir. Jabato así lo reconoció y admitió que "no hemos estado bien y esto hay que corregirlo porque hoy estábamos en casa pero no podemos tener esos bajones tan grandes".

Ya hacia la mitad de la segunda parte el Cisne encontraba su juego e iba anotando con ritmo en el marcador, sin que los del Sarriá bajaran los brazos hasta el último momento en el que anotaron un tanto.

Los jugadores sumaron en positivo y han dado de más por los que estaban en horas bajas, destacando especialmente Novás y Javier Vázquez. Un buen trabajo de equipo que los deja líderes con 12 puntos.

El club se encuentra en uno de sus mejores momentos, pero Jabato se mostraba prudente "todo el mundo está pendiente de que pinchemos y seguramente pasará, porque la liga está muy igualada", aseguraba reivindicando como los cineístas levantaron el partido gracias al calor de la afición.

Ahora quieren disfrutar de la victoria pero los del Lérez tendrán que seguir trabajando si quieren seguir manteniendo el liderato en una liga cada vez más exigente en la que toca sufrir para alcanzar el objetivo.