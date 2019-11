El Teucro quiere recuperar sensaciones

El Teucro Condes de Albarei tiene esta tarde una oportunidad para resarcirse de su derrota del pasado sábado contra el Cisne y volver a la senda del triunfo. El equipo azul visita al Antequera, "un partido de mucha exigencia" en palabras de Luis Montes, ya que considera al rival como "uno de los claros favoritos a estar en el pelotón de cabeza, que cada vez está más apretado" (Municipal Fernando Argüelles, 18.30 horas).

Tras un inicio de semana "complicado" por la derrota en el derbi pontevedrés, el Teucro se lamió las heridas rápido, analizando errores, corrigiendo algunos conceptos y centrándose en este compromiso a partir del miércoles. "Anímicamente, el lunes no estábamos todo lo bien que nos habría gustado, más allá del resultado y la derrota, porque veníamos en una clara progresión, con cuatro victorias consecutivas y haciendo las cosas cada vez mejor, y es una realidad que el partido del sábado fue un frenazo", admitió Luis Montes, que apuntó que, además, el derbi "nos pasó factura a nivel físico", pues Nemanja Bojicic y Fran Bujalance no han podido entrenar a ritmo normal, aunque sí van a viajar con el equipo, que parte hoy mismo hacia tierras catalanas en avión. Además, Diego Prada tiene que estar en una mesa electoral mañana, por lo que no podrá participar en el partido, ya que el Teucro volverá al mediodía a Pontevedra. Su lugar en la convocatoria lo ocupa Roi Sierra.

Sobre el Antequera, Luis Montes comentó que "tiene un bloque muy similar al del año pasado reforzado con dos jugadores que marcan diferencias, como Chispi y Diego Moyano". En este sentido, el técnico azul destacó que "es un bloque muy sólido defensivamente, equipo típico de la zona media-alta de División de Honor Plata, muy guerrero, aguerrido y luchador y en el que no sobresalen grandes nombres, pero en el que todo el mundo aporta muchísmo. Teóricamente Nacho Soto y Chispi son sus referencias, pero por ejemplo le ganaron a Aranda con la rotación de la segunda unidad, con los hermanos Castro".

Además, el míster teucrista recordó que el Antequera "tiene una racha en casa espectacular, es muy sólido y nos va a obligar a hacer las cosas realmente bien y a volver a esa senda de crecimiento en la que estábamos inmersos".

Montes destacó, sobre todo, que la plantilla del Teucro está "con ganas de demostrar que la realidad del equipo hoy se parece más a las semanas de Palma, Zamora o Sarriá que al del sábado pasado, cuando no estuvimos al nivel que nos habría gustado".