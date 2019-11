Pouso está "gratamente sorprendido"

Satisfecho por la adaptación y el trabajo realizado por el Pontevedra en su primera semana al frente, Carlos Pouso comentó ayer que "me da la impresión de que la acogida ha sido buena. De mi experiencia de coger equipos que no has diseñado tú, que no es la primera, estoy gratamente sorprendido".

El técnico vasco, que no podrá contar mañana con los lesionados Nacho López, Berrocal y Javi López, anuncia que "no va a haber demasiados cambios" porque considera que "no es positivo" hacer una revolución de forma tan repentina. "Hay cosas que mejorar, y estando yo también las va a haber", apuntó Pouso, que también aprovechó para ser franco a la hora de hablar de su filosofía: "Prefiero ganar 5-0, pero si puedo repartir los goles en cinco partidos y sumar 15 puntos, dame un papel y dime dónde hay que firmar. Yo no sé si eso es ser amarrategui, pero sí es ser sincero".

El míster granate considera que la concentración será clave mañana en el partido frente al Las Rozas (Navalcarbón, 12.00 horas), un recién ascendido que esta temporada todavía no ha perdido en su campo, en el que, además, solo ha encajado dos goles. Así, Pouso le pide a sus futbolistas que vayan a Madrid "sin miedo, pero con precaución, porque lo que tienen enfrente no es una vaquilla, es un toro, con cuernos, de los que como vayas a pecho descubierto, te empitona y te saca de una cornada".

Pouso tiene claro que Las Rozas "hace muchas cosas bien", por eso pide respeto máximo al rival. "Me importa un pepino que sea un recién ascendido, es un equipo de 2ªB como nosotros. Que ellos no tienen la historia del Pontevedra del "Hai que roelo", pero como no estemos bien nos roen ellos a nosotros. Su actualidad me dice que es un señor equipo de 2ªB", comentó el técnico, que señaló que el cuadro madrileño "es muy vertical, muy profundo, maneja muy bien los tiempos y el balón parado y tiene una capacidad para llegar en oleadas al ataque impresionante".

Sobre los condicionantes del partido, Pouso fue contundente: "Ya empezamos a buscar disculpas, y desde que se inventaron las disculpas, desaparecieron los errores. Olvídate. Si el campo está mal, lo está para los dos, ellos están un poquito más acostumbrados, indudablemente, pero a priori decir que no es el mejor escenario... ¿Qué quiero, ir a Madrid y que me abran el Bernabéu? Somos el Pontevedra, tenemos que jugar en Navalcarbón y adaptarnos".