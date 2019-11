Sin acuerdo con Raúl García, Ramos será el segundo técnico

Finalmente, Carlos Pouso no podrá contar con Raúl García, su hombre de confianza, como segundo entrenador al no haberse llegado a un acuerdo entre el técnico y el Pontevedra. Tal y como explicó el entrenador granate, las diferencias no se han debido a un "tema económico", sino a cuestiones personales. "No ha habido posibilidad de arreglar esos problemas para dedicarse por completo al equipo", señaló ayer el míster.

Así, Jesús Ramos asumirá de nuevo el puesto de segundo entrenador, una labor que ya realizó en la etapa de Luismi al frente del banquillo. Según explicó Carlos Pouso, Ramos "tenía unas funciones ligadas al primer equipo más puntuales, de seguimiento de rivales y vídeos", y ahora las ampliará y llevará a cabo diariamente.

El entrenador del Pontevedra comentó que "la relación sigue siendo la misma conmigo y con el club" y explicó que "si dos partes que se tienen que encontrar no llegan a un acuerdo, no hay mucho más que decir, a pesar de la buena voluntad por las dos partes".

En este sentido, lamentó que Raúl García no le acompañe en esta ocasión, pues es "una persona que piensa igual que yo, que lleva años conmigo y en la que me puedo apoyar en un momento malo, pero ahora tengo a Jesús, a Miguel, a Manu, al doctor, a Roberto... A nivel personal lo voy a echar de menos, pero me preocupan más sus problemas que el aspecto profesional".