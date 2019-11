Pouso ilusiona a la afición granate

Lleva apenas cinco días al frente del primer equipo del Pontevedra, pero Carlos Pouso ya se ha empezado a ganar el cariño de la afición. El técnico vasco promete trabajo, esfuerzo e intensidad con una personalidad honesta y natural, unos ingredientes que funcionan en la parroquia de Pasarón si están acompañados de buenos resultados en el campo.

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de mensajes de aficionados valorando la llegada de Pouso a la Boa Vila y varios seguidores granates han dado su opinión sobre la situación actual del equipo a FARO. Aunque lamentan la destitución de Luismi en el aspecto personal, todos consideran que hacía falta un cambio en la dirección de la plantilla para reconducir su dinámica en la liga y poder soñar con el play off a final de temporada.

destitución de luismi

"Creo que los malos resultados tenían en Luismi al principal responsable. Nunca pensé que se debiese a unos malos fichajes o a una mala plantilla pero sí a una mala gestión de la plantilla. Ni un sólo jugador ha demostrado el nivel del año pasado. Era evidente que hacía falta un cambio radical en el banquillo", apunta Jaime Iglesias, aficionado del Pontevedra en la distancia y, además, profundo conocedor de la Segunda B. En la misma línea se expresaron Fani González, que cree que la salida del técnico vigués "era más que necesaria", y Eusebio Domínguez, que comentó que "era algo que se veía venir, las sensaciones no estaban siendo buenas y el equipo, a medida que pasaban las jornadas, parecía que se desinflaba".

Tanto José Luis Torres como Kiko Alonso, de la peña Fondo Granate, se muestran más exigentes al considerar que "el error ya fue renovar a Luismi, porque hacía falta un proyecto nuevo, tenía que haber salido ya el año pasado".

fichaje de carlos pouso

Sobre el nuevo míster, Fani opina que es "el mejor fichaje que se podía hacer ya que tiene experiencia, conoce la categoría y creo que por su carácter llega a los futbolistas". Para Eusebio también "ha sido una decisión acertada, hemos fichado un entrenador experimentado y con un cierto "carisma" en la categoría".

José Luis Torres y Kiko Alonso admiten que lo conocen poco, pero el primero apunta que "me parece un tío que habla claro y lo poco que he visto de él me ha gustado, sobre todo lo que dijo de la cantera, que se iba a preocupar de ver a los chavales" y añadió que será clave "que las cosas le salgan, que le dejen trabajar y que los jugadores le respondan". Más exigente es Alonso, que "esperaba un perfil más mediático, que llevara a la gente al campo, porque últimamente Pasarón está desierto".

Teniendo en cuenta los candidatos de los que se habló para relevar a Luismi, Jaime Iglesias comenta que "la llegada de Pouso no me despierta ilusión, pero sí que me da esperanza y mucho alivio por los nombres que sonaban. Estoy convencido de que han acertado con él".

aspiraciones del equipo

Optimistas, pero no mucho, se muestran estos fieles granates con respecto a las opciones del Pontevedra de reconducir su situación en la clasificación y pelear al final de temporada por meterse en zona de play off, un objetivo que marcó este verano la presidenta, Lupe Murillo, y del que Carlos Pouso ha preferido no hablar porque le da "yuyu".

"Soy un poco pesimista, pero solo llevamos tres meses y medio de competición y queda mucho. Claro que se puede hacer un buen papel, sobre todo en la segunda vuelta, pero hay mucho que mejorar", comenta José Luis Torres, que considera que "el equipo perdió con respecto al año pasado, se desmontó el centro con la baja de Kevin. Va a necesitar un empuje en el mercado de invierno, sobre todo en el centro del campo, no puedes vivir de las cesiones toda la vida, como pasó con Borja Domínguez el año pasado o con Mario Barco hace unos años" y añadió que él lo reforzaría "con un delantero y un lateral izquierdo".

En una línea similar se expresó Kiko Alonso, que también considera que "se ha bajado el nivel en la plantilla. No tenemos equipo porque cada año se hacen muchos cambios y el entrenador no puede hacer mucho si no hay un grupo sólido, nos falta esa base".

La cara más positiva la ponen Fani González, Eusebio Domínguez y Jaime Iglesias. "Queda todavía mucha liga y confío en alcanzar posiciones de play off", dice sin dudar la primera, mientras que Domínguez cree que "la plantilla necesita mejorar sensaciones y, sobre todo, recuperar su identidad en Pasarón como un bloque difícil de batir. Creo que tenemos más equipo de lo que realmente muestra la tabla clasificatoria, espero que Pouso sepa sacar el máximo a la plantilla".

Jaime Iglesias, por su parte, se muestra realista: "Sin hablar de play off o ascenso, sí creo que el equipo irá para arriba. Con Pouso estoy seguro de que sumaremos muchos puntos fuera de casa. No me espero un gran juego, pero sí buenos resultados. Además, la plantilla le va bien para lo que quiere".