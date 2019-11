Derbi de revancha o de triple corona

El Teucro Condes de Albarei y el Cisne Colegio Los Sauces protagonizarán esta tarde, a partir de las 18.00 horas, el tercer asalto de la temporada del derbi del balonmano pontevedrés, después de haberse enfrentado ya en Copa Galicia y Copa del Rey, en ambos casos con victoria para los cisneístas. Sin embargo, los precedentes poco importan en un duelo de máxima rivalidad, para el que la motivación de los jugadores es total y, tal y como apuntaron los dos entrenadores a lo largo de la semana, prácticamente se parte de cero, porque son partidos diferentes al resto.

Con cierto ánimo de revancha se presentan, por tanto, los hombres de Luis Montes en el partido, dispuestos a confirmar su gran momento de forma; y es que tras encadenar cuatro victorias consecutivas, el conjunto azul se ha alzado como líder de la División de Honor Plata. Pero por si acaso un derbi no tuviera ya suficiente emoción de por sí, el equipo de Jabato llega al encuentro situado en la segunda plaza de la clasificación, a solo dos puntos de su máximo rival y con un encuentro menos, por el aplazamiento de la pasada jornada debido a los compromisos internacionales de la selección española juvenil.

El partido tendrá, por lo tanto, todos los ingredientes para ser una fiesta del balonmano pontevedrés, en la que estará en juego el liderato de la categoría, pero quizá por encima de todo el orgullo de ambos clubes, para los que esta cita es la más importante de la temporada.

Luis Montes tendrá a todos sus efectivos disponibles, mientras que Jabato no podrá contar con Alejandro Conde, al que todavía le quedan un par de semanas más de recuperación antes de recibir el alta médica.

"Creo que estamos mucho mejor que hace un mes, cuando jugamos en Copa del Rey, pero todavía no es el momento óptimo", reconoció en los últimos días Luis Montes. El técnico teucrista señala como claves tener más regularidad en el juego durante los 60 minutos y no tener tantas pérdidas de balón, además de mantener, e incluso mejorar, la línea defensiva de las últimas semanas.

Jabato, por su parte, destacó la importancia de no caer en un exceso de confianza por haber ganado los dos primeros derbis de la temporada. "Parece que en los dos últimos derbis todo fue sencillo, pero no, hubo que pelearlos, que ser mejores y proponer mucho más. Sabemos que el Teucro viene en una dinámica muy buena y que vamos a tener que hacer muy bien las cosas. No va a ser un partido fácil y va a haber que dar el cien por cien para sacar algo", apuntó.