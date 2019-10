Mola y Godoy se hacen con el ProTour

La ciudad de Pontevedra acogió ayer una intensa jornada de triatlón con la disputa de las semifinales y finales, así como el campeonato de España contrarreloj individual de la primera edición del ProTour.

El mallorquín Mario Mola, triple campeón mundial, y la barcelonesa Anna Godoy ganaron sus respectivas pruebas, consistentes en dos vueltas a un circuito de 250 metros de natación, 7,2 kilómetros en bicicleta y 1,2 más de carrera a pie.

Mola ganó por delante del vigués Antonio Serrat y de otro gallego, Javier Gómez Noya, el único quíntuple campeón mundial de la historia; mientras que la plata y el bronce en la prueba que ganó Godoy fueron para la neozelandesa Anneke Jenkins y la gerundense Carolina Routier, respectivamente.

El triple campeón del mundo, Mario Mola, se proclamó ganador del I ProTour y se mostraba "emocionado de estar aquí después de toda la temporada" y admitía que venir a Pontevedra suponía "un gran esfuerzo por lo que exige la carrera".

Por su parte Gómez Noya, que corría en casa ante su afición, admitió que no esperaba subir al podio, "en la natación tuve problemas, sobre todo en la final, porque hubo muchos golpes". "Esta distancia no es la más idónea para mí; y además, a final de temporada no podía espera mucho más, con 36 años y preparando larga distancia. Era complicado, pero luché y me lo pasé muy bien. Y creo que el público también", concluyó.

Por detrás del gallego, Fernando Alarza se llevó el cuarto puesto y Roberto Sánchez Mantecón, campeón mundial sub'23, acabó en quinta posición.

Sin embargo una de las gran des figuras de la prueba, el primer campeón mundial español, Iván Raña, no logró clasificarse en la semifinal por una sola décima.

El vigués Antonio Serrat, manifestó que "este segundo puesto" le "deja un gran sabor de boca.La verdad es que estoy muy contento, porque ésta era una prueba de altísimo nivel.

"Había que estar fuerte en todo momento, ya desde la semifinal de esta mañana, así que este segundo puesto me ha dejado un gran sabor de boca", señaló.

"Ahora quiero hacer bien mis dos últimas carreras, en Corea del Sur (Tongyeong) y Japón (Miyazaki), para acabar bien del todo esta temporada", explicó a Efe Serrat este sábado en Pontevedra, después de concluir en segunda posición la primera edición del ProTour.

En cuanto a la categoría femenina la estrella internacional Anna Godoy resultó la ganadora del circuito del río Lérez. La catalana ya se mostraba ansiosa por competir desde la presentación del evento.

"Creo que se me da muy bien, soy muy explosiva", alentaba ya sabiéndose ganadora. "Es una competición muy rápida y lo que va a destacar son los errores", y eso ha sido lo que finalmente le ha dado el podio, las transiciones rápidas y limpias y la cabeza fría. La neozelandesa Anneke le ha sacado dos segundos una de las transiciones y la catalana no las tenía todas consigo. "Me ha costado mucho pillarla, me costó muchísimo; pero sabía que si llegaba al final con ella al sprint, aunque ella es muy buena, igual la podía superar".

Así la internacional dejó atrás a Anneke Jenkins y Carolina Routier. La guipuzcoana Ainhoa Murúa, junto a la suiza Nicola Spirig, campeona en Londres 2012 y subcampeona olímpica en Rio de Janeiro 2016, única triatleta con cuatro participaciones olímpicas. Además a los 41 años ha vuelto a competir, después de haber sido madre, fue eliminada antes del último segmento del segundo recorrido al circuito.

El hecho de que las semifinales y final se disputaran el mismo día fue un hándicap para los atletas.