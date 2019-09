La superstición entra en juego

"Va a haber cambios", avisó Luismi ayer. El entrenador del Pontevedra confirmó que no repetirá equipo titular el próximo domingo contra el Sporting de Gijón B (Pasarón, 18.00 horas) tras la contundente derrota sufrida el pasado sábado en la visita al Racing de Ferrol (4-1).

El técnico granate nunca ha ocultado que es una persona con ciertas supersticiones y esta temporada la comenzó cambiando una dinámica que había convertido casi en seña de identidad el curso pasado: no repetir once inicial. De hecho, el míster llegó a alinear 32 equipos diferentes en las primeras 32 jornadas de la liga 2018-2019, repitiendo por primera vez once titular en la 33.

Con respecto a este domingo, todo apunta a que los cambios serán de hombre por hombre. "En el sistema puede haber cambios, pero al final la idea es la misma. En Pasarón nos está yendo bien con una manera de jugar y eso no lo vamos a tocar", afirmó el técnico, que explicó que la filosofía es "ser un equipo agresivo con y sin balón, meterle ritmo al partido y buscar la portería contraria cuanto antes, siendo verticales y poniendo contra las cuerdas al rival, no darle mucha opción de que pueda contragolpear, con buenas vigilancias y siendo agresivos, en definitiva".

El técnico granate valoró positivamente las sustituciones que realizó el sábado en A Malata. "Álex (Fernández) nos dio lo que necesitábamos, que era tener más control del juego a nivel ofensivo, darnos soluciones con balón y alternativas. Tiene talento y calidad para hacerlo y fue un cambio, igual que el de Pedro y el de Álex González, que nos dio ese plus que necesitábamos para intentar igualar el partido", explicó.

Para Luismi, los errores contra el Racing fueron "en los goles, individuales, pero también fue más acierto del rival, porque el primero de Bruno es un golazo y el de Joselu también, creo que fueron más mérito de ellos que errores nuestros. Sí que es cierto que las acciones previas vienen de pérdidas de balón que provocan estas situaciones, pero después hay que meterlas; cuántas veces en un partido hay pérdidas de balón y después no se hace gol... Los jugadores que tienes enfrente tienen calidad y talento y pueden pasar esas cosas".

El entrenador del Pontevedra también comentó que el equipo todavía no está a su mejor nivel. "Estamos empezando y tenemos que ir en línea ascendente, pero no solo nosotros, sino todos los equipos. Venimos aún de la pretemporada y hay que coger el ritmo necesario; sería preocupante que empezáramos muy bien porque la cosa igual iba a peor. La competición te da ese ritmo y exigencia que no te dan los partidos de pretemporada y creo que vamos a ir a más", señaló.

En este sentido, Luismi apuntó que, "aún así, creo que a nivel de intensidad y de ritmo con balón el equipo estuvo correcto; a nivel individual, hubo momentos en el partido que nos penalizaron mucho".

Goleada del Sporting

En la pasada jornada, el Sporting de Gijón B dio la sorpresa al golear al San Sebastián de los Reyes, ganando por un contundente 5-0. "No asusta", admite Luismi, "pero te hace ver que en esta competición, como te duermas, lo vas a pasar mal. Contra un rival con experiencia, al que no es fácil meterle cinco goles, contra un equipo hecho para estar arriba, que ha hecho fichajes importantes y que había ganado al Racing en casa, eso significa que el Sporting ha tenido que hacer muy bien las cosas".

Sobre el filial rojiblanco, el técnico señaló que "es un equipo dinámico, que tiene talento; los filiales están pensados para que los chicos lleguen al primer equipo, y más el Sporting, que es un club que tira mucho de la gente de la casa. Es un rival peligroso".

El entrenador granate señaló que "la mejor manera de resarcirte de un mal resultado y de la mala sensación con la que te quedas, porque siempre duele perder, y más de la forma que perdimos en Ferrol, es que vuelva la competición. Estamos con ganas de que llegue el domingo. Lo importante es que anímicamente estamos bien. El vestuario está fastidiado porque se ha perdido, pero ya pasamos página, hemos aprendido de los errores y estamos centrados en el partido contra el Sporting".