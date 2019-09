Luismi, "satisfecho" con la confección de la plantilla

Con la plantilla ya cerrada, al menos hasta el mes de enero, Luismi hizo una valoración positiva de los dos últimos fichajes, Alfredo Mejía, que está previsto que se incorpore hoy a los entrenamientos, y Jaouad Erraji, que se encuentra convocado con la selección sub 23 de Marruecos y llegará el próximo martes a Pontevedra.

"Alfredo en breve estará aquí con nosotros, tiene todo solucionado, la plantilla ya está cerrada y estoy contento y satisfecho porque tenemos lo que queremos, los jugadores que pretendíamos están aquí con nosotros", comentó el técnico granate.

Luismi también se refirió a Jaouad Erraji, del que dijo que "es un chico que es polivalente, puede jugar tanto de central como de lateral, incluso de pivote defensivo. Es muy fuerte físicamente, desplaza bien el balón con las dos piernas. Es un jugador que nos puede venir bien porque puede ocupar varias posiciones y eso te da muchas alternativas y soluciones". Además, añadió que "es agresivo, intenso, un jugador que nos va a dar un plus".

En cuanto a los tocados, el técnico espera que Javi López se integre en el trabajo grupal la semana que viene. "Aún no está al cien por cien, vamos con calma, no nos precipitamos para evitar una recaída. Ya está prácticamente bien, pero no queremos forzar la situación", explicó.